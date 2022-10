Mit einem Piks zum Lebensretter: Das passiert mit dem Blut nach einer Spende

Ein Fragebogen, eine kurze Untersuchung, dann der entscheidende Piks, eine Viertelstunde warten, Pflaster drauf, fertig ist die Blutspende. 1800 sind in Baden-Württemberg täglich notwendig, um die Blutversorgung in den Krankenhäusern des Landes zu garantieren.

Jeder dritte Mensch braucht einmal im Leben Blutpräparate. Alfred Kneer, Blutspendereferent

Auf den Ostalbkreis heruntergerechnet, wären damit etwas mehr als 51 Spenden pro Tag nötig – egal, zu welcher Jahreszeit, ob Wochen- oder Feiertag. „Jeder dritte Mensch braucht einmal im Leben Blutpräparate. Ab 83 Jahren nahezu jeder“, sagt Alfred Kneer, Blutspendereferent des Deutschen Roten Kreuzes.

Diesen Bedarf zu decken, könnte laut Kneer in den nächsten Jahren zunehmend zum Problem werden. Aktuell bestehe zwar noch kein Grund zur Sorge, viele der treuen Spender kämen jedoch in den kommenden Jahren in ein Alter, in dem sie möglicherweise aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr spenden können.

Corona hat Erstspender abgeschreckt

Gleichzeitig fehle der Nachwuchs. „Es kommen wesentlich weniger Spender nach, als uns in den nächsten Jahren durch die geburtenstarken Jahrgänge wegfallen“, so Kneer. Zusätzlich habe die Corona-Pandemie viele potenzielle Erstspender abgeschreckt, auch Schulveranstaltungen seien nicht möglich gewesen.

Die Alterspyramide mache sich also auch hier bemerkbar. Das Problem daran: Der Vorrat der lebensrettenden Flüssigkeit ist begrenzt. Blut ist ein Organ und kann nicht künstlich hergestellt werden, auch sind manche Bestandteile nicht sehr lange haltbar.

Fehlen notwendigen Konserven oder werden knapp, stehen Menschenleben auf dem Spiel. „Wir müssen deshalb alles daran setzen, diesen Versorgungsauftrag zu erfüllen“, so Kneer.

Das DRK organisiert dafür ganzjährig Blutspendeaktionen, acht der 139 Veranstaltungen in 2021 waren in Ellwangen. „Die Spendenbereitschaft auf der Ostalb ist gut. Wir sind in Ellwangen fast immer ausgebucht“, berichtet die Ortsvereinsvorsitzende Petra Appelt, die seit 2005 die Termine in der Region koordiniert.

Damit das Blut am Ende bei denjenigen ankommt, die es dringend benötigen, reicht aber nicht nur eine hohe Spendenbereitschaft, auch sein Weg zum Empfänger muss reibungslos und vor allem so schnell wie möglich ablaufen.

Spende oder nicht entscheidet der Fragebogen

Welches Blut gespendet werden darf und welches nicht, entscheidet sich zum Teil bereits vor der Spende. Mittels Fragebögen stellt das DRK fest, ob ein Spender grundsätzlich infrage kommt oder nicht.

Fragen zum aktuellen gesundheitlichen Befinden, zur Partnerschaft, Reisen ins Ausland, Drogen- oder Medikamentenkonsum sollen Spender ausschließen, deren Blut aus verschiedenen Gründen nicht verwendet werden darf.

So hat sich beispielsweise bei unserer Reporterin, die im Rahmen ihrer Recherche Blut spenden wollte, herausgestellt, dass durch eine Costa-Rica-Reise im Frühsommer ein geringes Risiko auf Malaria-Erreger im Blut besteht – eine Spende war damit ausgeschlossen.

Vor jeder Blutspende ist eine ausführliche Untersuchung, unter anderem mit Zuckertest und Blutdruckmessung, nötig. (Foto: Larissa Hamann)

Mit einer anschließenden Untersuchung geht ein Arzt noch einmal auf Nummer sicher: Stimmen Zuckerspiegel und Blutdruck? Hat der Spender ausreichend getrunken und gegessen, und erfüllt er das Mindestgewicht von 50 Kilogramm? „Damit das Verhältnis von Spende zur Gesamtmenge an Blut passt“, erklärt Kneer diese Grenze.

Maximal 500 Milliliter darf ein erwachsener Mensch spenden. Das sind weniger als 10 Prozent des gesamten Blutes. (Foto: Larissa Hamann)

Verloren geht bei der Spende nichts – im Gegenteil. Denn bereits vor der Blutabnahme ist in dem Beutel eine Nährstofflösung enthalten, die die Haltbarkeit der roten Blutkörperchen, der sogenannten Erythrozyten, verlängern soll. „Es wird nichts weggeschmissen und es bleibt auch nichts zurück“, resümiert Kneer.

Dafür wird das Blut nach der Spende in seine Bestandteile zerlegt. Thermoboxen halten die Flüssigkeit bei Blutspendeaktionen, wie der in der Ellwanger Stadthalle, auf einer konstanten Temperatur – kühl im Sommer, warm im Winter, bevor sie nach der Veranstaltung gegen 21 Uhr ins Blutspendezentrum nach Ulm gebracht und dort nachts noch zu drei Präparaten weiterverarbeitet werden.

Die Blutkonserven werden in Thermobehältern gelagert und so auf Temperatur gehalten. (Foto: Larissa Hamann)

Dabei entsteht zum einen ein Blutplasma, ein durchsichtiges Serum, das in der Transfusionsmedizin zum Beispiel bei Brandunfällen mit einem großen Flüssigkeitsverlust zum Einsatz kommt.

Tiefgefroren bei Minus 40 Grad hält das Plasma bis zu zwei Jahre. Ebenfalls aus der Spende gewonnen wird ein Konzentrat aus roten Blutkörperchen für Fälle, in denen ein Patient viel Blut verloren hat. „Bei großen Operationen, zum Beispiel an der Hüfte, kann das der Fall sein“, so Kneer.

Das dritte Produkt ist das mit Abstand fragilste: Ein Thrombozytenkonzentrat, das beispielsweise zur Behandlung von Krebs gebraucht wird.

Diese Blutplättchen sind nur vier Tage haltbar, müssen ständig in Bewegung gehalten werden und der Grund, warum manche Blutspendeaktionen auch auf Feiertage gelegt werden müssen. „Bei diesen Terminen geht es ausschließlich um das Thrombopräparat“, so Kneer.

Die Krux an diesem Konzentrat: Das Präparat muss aus vier Spenden zusammengesetzt werden, damit es für die Medizin nutzbar ist.

Mit sogenannten Leukofiltern werden aus dem Thrombozyten-Konzentrat die restlichen weißen Blutkörperchen herausgefiltert. (Foto: Larissa Hamann)

Bis zum nächsten Morgen sind die Präparate fertig zum Einsatz. Die nutzbaren Konserven werden dann mit Etiketten versehen und im Laufe des Nachmittags an die Krankenhäuser.

So zum Beispiel an das Ostalb-Klinikum Aalen oder an die Sankt-Anna-Virngrund-Klinik, geliefert – um dort im schlimmsten und gleichzeitig auch besten Fall ein Leben zu retten. Bei einer Krisenlage liefert das Blutspendezentrum nach, „notfalls auch mit dem Taxi“, betont Kneer.

Und was bleibt am Ende für den Spender? Der Blutkreislauf ist nach 15 bis 30 Minuten nach der Spende wieder normal, auch der Flüssigkeitsverlust hat sich nach Angaben Kneers nach 24 Stunden wieder regeneriert.

Nach Hause geht er in der Regel mit einem Paket voll Essen und – wie Kneer aus Erfahrung sagen kann – „einem guten Gefühl, jemandem aus einer bedrohlichen Situation geholfen zu haben“.