Mit einem Fuß im Grab

In der Baugrube auf dem Marktplatz knien wieder die Archäologen. Mit feinstem Werkzeug und Pinseln legen sie die Funde frei. Immer wieder kommen Skelette ans Tageslicht. Der letzte große architektonische Fund, den sie gemacht haben, ist das Fundament eines Glockenturms an der südlichen Fassade der Basilika. Er soll zum Kloster gehört haben.

Das Fundament misst etwa sechzig mal sechzig Zentimeter und liegt unterhalb der Sonnenuhr. Dr. Susanne Arnold vom Denkmalamt datiert es auf das 12. Jahrhundert und vermutet, dass es von dem Glockenturm stammt, der zum Kloster gehört hat. „Damals war das Kloster noch vollständig erhalten“, sagt sie. „Es ist also sehr wahrscheinlich, dass er zum Kloster gehört haben muss.“

Bei den Ausgrabungen auf dem Marktplatz helfen auch einige Archäologie-Studenten, die in den Semesterferien praktische Erfahrungen in ihrem späteren Beruf sammeln möchten. Mit großer Sorgfalt pinseln sie Skelette frei. „Ich finde es spannend, wie die Knochen in ihren Gräbern liegen und welche Überreste man findet“, sagt die Studentin Johanna Klett. Sie kniet an einem etwa halben Meter tiefen Loch und befreit die Überreste zweier Skelette von Erde. „Man sieht hier sogar noch die Klammern vom Bestattungsgewand“, sagt sie und zeigt auf zwei kleine kupferne Klammern an den Schulterknochen.

Auch der Student Tristan Begg hat in dem Grab, das er freigelegt hat, eine Entdeckung gemacht. „Die Person ist mit einer riesigen Schere begraben worden“, sagt er. „Wir haben von den Knochen bisher 14 Datierungen“, sagt Arnold. „Die ältesten sind 1250 Jahre alt, die Jüngsten stammen aus dem 18. Jahrhundert.“

Im Mai wird die Apsis freigelegt

Mitte Mai beginnen die Archäologen mit ihren Ausgrabungen auf dem Platz zwischen Basilika und Sparkasse. Dort erwarten sie keine großen Überraschungen, wollen aber Gewissheit für alte Theorien. „Der Archäologe Konrad Hecht hat dort bereits in den 1960er Jahren gegraben“, sagt Arnold. Laut seinen Aufzeichnungen hat er damals die westliche Apsis des Klosters entdeckt. Hecht hat behauptet, dass sie nicht vollendet worden sei. Das wollen die Archäologen überprüfen.

Die Pflasterarbeiten auf dem Marktplatz sind inzwischen weit gediehen. Um an die Magdalenen-Kapelle zu erinnern, wird der Grundriss mit anders farbigen Steinen nachgezogen. Dort ist zurzeit noch eine Lücke im Pflaster.