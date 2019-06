Mit der Sense mähen will gelernt sein

Der Kreisverband der Obst- und Gartenbauvereine Aalen sowie die Obst- und Gartenberatung des Landratsamtes haben mit dem Sensenverein Deutschland zwei Sensen- und Dengelkurse am Schloss ob Ellwangen abgehalten. Sensenlehrer Heinz Wiedmann aus Wiesensteig hat die Teilnehmer in den fast vergessenen Künsten des Sensenmähens und Dengelns unterwiesen.

Es gibt gute Gründe für das Mähen mit der Sense. Die Mahd mit der Sense verschont die Wiesenbewohner weitgehend. Durch das späte Mähen des hohen Grases werden zudem die erwünschten Kräuter und Blühpflanzen gefördert. Es ist daher ein Beitrag, um die Artenvielfalt zu erhalten. Die Sensenmahd eignet sich für kleine Flächen vor allem in Haus- und Obstgärten. Mit der richtigen Technik kann Sensenmähen außerdem entspannend sein. Im Gegensatz zur Mahd mit Maschinen ist Sensenmähen emissionsfrei.

Heinz Wiedmann vom Deutschen Sensenverein zeigte den Kursteilnehmern alles, was man zum Sensenmähen braucht: Das individuelle Anpassen des Sensenstieles an den eigenen Körper, das „in den Zirkel stellen“ des Sensenblattes, die richtige Körperhaltung und -bewegung bis zum Wetzen und Dengeln der Sense.

Die Vorkenntnisse der Kursteilnehmer reichten vom Anfänger bis zum erprobten Wettkampfmäher. Entsprechend fielen die ersten Mähversuche aus: Während die Sensenprofis das Gras in Windeseile ordentlich ablegten, benötigten die Anfänger einige Schwünge zum Eingewöhnen, bevor der erste Grashalm fiel. Umso größer waren die Erfolgserlebnisse.

Am Nachmittag wurden im Schlosshof Dengelstöcke aufgebaut und verschiedene Dengelarten erläutert. Die Kursteilnehmer testeten dann gleich in der Praxis, ob sie mit dem Schlagdengler, dem flachen oder mit dem schmalen Amboss besser zurechtkamen. Das Klopfen der Dengelhämmer lockte viele Neugierige an, die das Schloss und das Schlossmuseum besuchen wollten.