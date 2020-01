Ein Facharbeiter ist am Donnerstag um 20.45 Uhr mit seiner linken Hand in eine Druckmaschine geraten. Er erlitt Quetschungen. Der 56-Jährige hatte versucht einzugreifen, weil sich ein Trageriemen von einer Welle in der Druckmaschine gelöst hatte. Mit dem Rettungsdienst wurde er ins Dinkelsbühler Krankenhaus gebracht.