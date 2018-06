Mit den Combonis zum Gardasee

Die Comboni-Missionare laden vom 31. Juli bis 2. August zu einer Reise nach Limone am Gardasee ein. Begleitet wird die Fahrt von Bruder Ivan Bernardi und Bruder Siegfried Ruch. Die Übernachtung ist in Brixen-Milland. Unter anderem stehen eine Führung im Geburtshaus Daniel Combonis in Limone, eine Schifffahrt auf dem Gardasee sowie der Besuch von Riva, Rovereto und Brixen auf dem Programm. Die Reise kostet 250 Euro.

Anmeldung per E-Mail: ellwangen@comboni.de oder Telefon 07961 / 90550.