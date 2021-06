Mit dem E-Bike „zu Römern und Alamannen“

Am Freitag, 18. Juni, um 20.15 Uhr ist die SWR-Sendung „Expedition in die Heimat“ mit dem E-Bike auf der Ostalb unterwegs. Moderatorin Annette Krause erkundet einen Radweg entlang der Brenz und den brandneuen Radrundweg „Zu Römern und Alamannen“ im Ostalbkreis.

Bereits ab Donnerstag, 17. Juni, um 16 Uhr ist die Sendung in der ARD-Mediathek verfügbar. Moderatorin Annette Krause geht entlang des Radwegs auf Expeditions-Tour. Sie trifft dabei am Limestor in Dalkingen auf die Limes-Cicerones, bekommt ein original römisches Essen aufgetischt, erkundet das unterirdische Labyrinth des Besucherbergwerks „Tiefer Stollen“ und beendet ihre Tour, nach einem Abstecher ins Mitmach-Museum explorhino in Aalen, schließlich im Ellwanger Seenland.

Der neue Radweg führt rund um Aalen und Ellwangen entlang der Spuren von Römern und Alamannen. Da es sich um einen Rundweg handelt, können Start- und Endpunkt beliebig gewählt werden. Radelt man beispielsweise am Parkplatz Schießwasen in Ellwangen los, führt er zunächst durch die historische Altstadt von Ellwangen, wo man den halbrunden Marktplatz mit Basilika besuchen kann. Anschließend geht es in die wald- und seenreiche Landschaft des Virngrunds.

Entlang der Ellwanger Schlossweiher gelangt man auf die Höhe nach Rattstadt, von wo sich ein Abstecher zur barocken Wallfahrtskirche Schönenberg mit tollem Panoramablick über Ellwangen lohnt. Über kleine Ortschaften wie Eigenzell und Muckental erreicht man die Ellwanger Seenlandschaft mit Häsle- und Haselbachsee, die zum Verweilen und Baden einladen. Danach geht es hinauf nach Eiberg, und über Birkenzell erreicht man das Kastell Halheim. Ein Bronzemodell zeigt, wie das dortige Kleinkastell ausgesehen haben könnte. Auf der weiteren Route passiert man kleine Ortschaften wie Pfahlheim, Röhlingen, Jagsthausen, Baiershofen und Oberalfingen und kommt schließlich nach Wasseralfingen, wo sich trotz des Anstiegs ein Abstecher zum Besucherbergwerk Tiefer Stollen lohnt.

Dann durchfährt man die Innenstadt von Aalen, wo man das Limesmuseum besuchen kann, das größte und bedeutendste Museum seiner Art. Hier macht die Runde kehrt, und es geht wieder nach Norden in Richtung Hüttlingen. Wer möchte, kann noch einen kleinen Umweg nach Niederalfingen zum Naturfreibad und der Limesanlage am Kocherknie einbauen. Von Hüttlingen geht es auf dem Deutschen-Limes-Radweg weiter nach Rainau-Buch, wo der Limespark mit zahlreichen Zeugnissen der römischen Vergangenheit aufwarten kann.

Entlang der Jagst radelt man zurück nach Ellwangen, wo sich in unmittelbarer Nähe zum Schießwasen das Alamannenmuseum befindet, in dem man fünf Jahrhunderte alamannischer Besiedlung erleben kann.