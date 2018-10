Mit dem Bollerwagen aufs Kartoffelfeld

Die Klassen 3/ 4 und 5/6 der Schöner-Graben-Schule in Ellwangen sind zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Eva Berger und Rosemarie Köninger mit Bollerwagen, Eimer und Schaufel aufs Kartoffelfeld gezogen.

Wie schon im vergangenen Jahr hatte Familie Wagner aus Neunheim ihren Kartoffelacker zur Verfügung gestellt. Fleißig gruben die Kinder hier die leckeren Knollen aus, leerten ihre Eimer in Säcke und erklärten die größte Kartoffel zum Kartoffelkönig.

Zurück in der Schule wurden die Kartoffeln im Keller eingelagert. Im Rahmen des Projekts „Gesunde Ernährung“ bereiten nun die SchülerInnen in den nächsten Wochen Kartoffelgerichte im Unterricht zu. Am Ende des Vormittages trug jedes Kind voller Stolz eine Tüte neuer Kartoffeln nach Hause.