Mister Blue Band rockt auf der Seebühne am Bucher Stausee

Drei Mann den handgemachten Rock spielen, das ist die Mister Blue Band. Sie haben Stücke von U2 oder den Beatles genauso im Programm wie von STS oder Oasis. Sie wird am Sonntag, 11. September, im Rahmen der „Momente“ auf der Seebühne am Bucher Stausee ab 14.30 Uhr zu hören sein. Der Eintritt ist frei.

Viel brauchten die drei Ellwanger laut Pressemitteilung nicht, um ihr Publikum in Verzückung zu bringen. Wo sie spielen, würden vier Jahrzehnte Rock lebendig – Gitarre, Bass und Schlagzeug, und es kann losgehen. Ihre Setlist lese sich wie das Who-is-who der größten Hits aller Zeiten: „Bad moon rising“, „Black magic woman“ und „Eye in the sky“ zeigten die Vielfalt, die hinter diesen Jungs steckt.