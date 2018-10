Mirjam Schuster als evangelische Pfarrerin in Ellwangen eingesetzt

Mit einem Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche und einem Empfang im Speratushaus ist Pfarrerin Mirjam Schuster am in ihr Amt als Pfarrerin für die Pfarrstelle II eingesetzt worden.

Die 45-Jährige wohnt in Sachsen bei Ansbach und ist in Ellwangen keine Unbekannte. Denn sie arbeitete seit 1. November 2017 bereits im Pfarramt II als Vertretungspfarrerin für Theresa Haenle, die in Elternzeit ist. Seit 7. Juni diesen Jahres ist Mirjam Schuster nun zu 50 Prozent auf die Pfarrstelle II gewählt.

„Sie passen hier wunderbar gut her und ergänzen das Pastoralteam aufs Feinste“, freute sich Dekan Ralf Drescher, der die neue Pfarrerin in ihr Amt einführte. In ihrer Predigt wandte sich die Pfarrerin gegen selbsternannte „Endzeitpropheten“, sprach sich für ein Leben in mehr Freiheit und mehr Geborgenheit aus und legte den Gottesdienstbesuchern ans Herz, ihr Leben neu auf Gott auszurichten. Der Gottesdienst wurde von der Kantorei unter Reinhard Krämer musikalisch gestaltet.

Beim Empfang im Speratushaus freute sich Gertrud Nord, Laienvorsitzende des Kirchengemeinderates, über die Offenheit und Fröhlichkeit, mit der Mirjam Schuster auf die Menschen zugehe. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek schlug der neuen Pfarrerin vor, nach Ellwangen zu ziehen. „Man wollte Sie unbedingt haben“, sagte Schuldekan und Synodaler Harry Jungbauer. Leider habe man sie nur zu 50 Prozent hier, die anderen 50 Prozent der Pfarrstelle II soll ab nächstes Jahr Pfarrerin Melanie Gießler abdecken.

Pfarrer Michael Windisch von der katholischen Gesamtkirchengemeinde freute sich auf ein gutes Miteinander. Als „die beste Pfarrerin der Welt“ beschrieb Markus Berner vom Kirchengemeinderat Stuttgart-Rotenberg Mirjam Schuster und bedauerte ihren Abschied von dort. Pfarrer Martin Schuster (Pfarramt I) und Pfarrerin Uta Knauss (Pfarramt III) überraschten ihre Teamkollegin als Willkommensgruß mit einem „Zweihand-Liegestuhl“ für ihr Büro im Speratushaus. „Die Investitur ist so etwas Ähnliches wie eine Eheschließung“, dankte Mirjam Schuster humorvoll allen Rednern und allen Unterstützern und freute sich auf den gemeinsamen Weg. Der Posaunenchor unter Florian Fiedler gestaltete den Empfang musikalisch.

Mirjam Schuster stammt aus Schlat bei Göppingen und wuchs mit fünf jüngeren Geschwistern in einem christlich geprägten Elternhaus auf. Theologie studierte sie in Tübingen, Jerusalem und Bonn. Im Frühjahr 2000 machte sie in Tübingen ihr Examen. Zuletzt war sie Gemeindepfarrerin in Rotenberg, einem Stadtteil Stuttgarts. Zusätzlich war sie in der Vikarsausbildung und im Rems-Murr-Klinikum tätig, Kursleiterin in der Seelsorge und Supervisorin. Schuster ist mit einem Ingenieur verheiratet und Mutter des knapp vierjährigen Silas. Sie liebt ihren Garten, verehrt die russischen Schriftsteller Dostojewskij und Tolstoi, und schreibt moderne Lyrik und Kirchenlieder. An der Grundschule in Wört erteilt sie Religionsunterricht.