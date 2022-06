Ministerpräsident Söder besucht evangelischen Kirchentag auf den Hesselberg

Der Bayerische Kirchentag auf dem Hesselberg soll am Pfingstmontag, 6. Juni, auf dem Hesselberg unter dem Motto „Zusammenhalten“ stattfinden. Den Gottesdienst um 10 Uhr, eingeläutet von den Kirchenglocken der Hesselbergregion, wird Pfarrerin Miriam Groß halten. Zudem wird Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ein Grußwort sprechen.

Zur Nachmittagskundgebung ab 14 Uhr werden Kirchentagspräsident Thomas De Maizière, Oberkirchenrat Michael Martin und die Landräte Jürgen Ludwig, Stefan Rößle und Manuel Westphal über das Thema „Zusammenhalt gestalten“ diskutieren.

Für Hermann Rummel, Dekan des ausrichtenden Dekanats Wassertrüdingen, und sein Organisationsteam kam im Frühjahr für die Durchführung des Kirchentags nur die „2G-Regel“ in Betracht: „geht oder geht nicht“. Rummel blieb optimistisch und tatsächlich kann nach aktueller Planung der Kirchentag stattfinden. Im Jahr 2020 musste die Großveranstaltung mit durchschnittlich 8000 Gläubigen abgesagt werden, im vergangenen Jahr fand eine Online-Übertragung statt.

Musikalischer Stargast aus Würzburg

Das diesjährige Motto „Zusammenhalten“ wird sich wie ein roter Faden durch die sechsstündige Veranstaltung ziehen. Den Gottesdienst hält Pfarrerin Miriam Groß, die sieben Jahre die deutsch-evangelische Kirche im New Yorker Stadtbezirk Manhattan geleitet hat und nun Seelsorgerin der Bundespolizei in Bamberg ist.

Der Gottesdienst wird musikalisch begleitet vom Posaunenchor aus Musikerinnen und Musikern der Region, geleitet von Kerstin Dikhoff, und einem Bläserensemble und Gospelchor aus Bamberg unter Leitung von Ingrid Kasper.

Musikalischer Stargast ist Posaunist Richard Roblee, der in Iphofen im Landkreis Würzburg lebt. Parallel findet der Kinder-Kirchentag unter Leitung von Pfarrer Michael Babel statt, musikalisch wird die Chris Halmen Band mitgestalten.

Der Kinder-Kirchentag findet in diesem Jahr auf neuem Platz unweit der Kirchentagswiese statt, etwa 150 Meter in östlicher Richtung bei der ehemaligen Lehrküche des Evangelischen Bildungszentrums. Auf dieser Wiese findet am Vorabend, 5. Juni, ab 18.30 Uhr die Kirchennacht mit der Band „Good Weather Forecast“ und Pfarrer Steve-Kennedy Henkel und buntem Rahmenprogramm statt.

Handys für den guten Zweck

Nach dem Hauptgottesdienst am Pfingstmontag wird auf dem „Markt der Möglichkeiten“ ein buntes Mitmach- und Informationsprogramm geboten. Musikalisch ist die Band „Red Chucks“ aus Berlin zu Gast.

Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm wird um 12.30 Uhr bei der von „MissionEineWelt“ initiierten Aktion gegen alte Handys aufgewogen. Die Kirchentagsbesucher können noch gerne Handys für den guten Zweck mitbringen. Die Nachmittagsveranstaltung ab 14 Uhr mit dem Kirchentagspräsidenten De Maizière und den drei Landräten unter dem Motto „Zusammenhalt gestalten“ moderiert Hans-Joachim Vieweger vom Bayerischen Rundfunk.