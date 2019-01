Minister Wolf: Faire Chancen für kleinere und mittlere Agrarbetriebe

Gegen ein Europa der Agrarfabriken hat sich der baden-württembergische Justizminister Guido Wolf (CDU) bei der Bauernkundgebung zum Kalten Markt in Ellwangen ausgesprochen. Das Land wolle sich für faire Bedingungen für mittlere und für Familienbetriebe in der Landwirtschaft einsetzen, sagte der Minister in der nahezu vollbesetzten Ellwanger Stadthalle.

In seinem Referat gab sich Guido Wolf durchaus selbstkritisch. Die Politik habe es nicht immer geschafft, auf die Anliegen und Forderungen der Landwirte die richtigen Antworten zu geben. Viele Entwicklungen hätten sich schon seit Jahren abgezeichnet, etwa der Verfall der Erzeugerpreise oder die zunehmende Belastung der Betriebe durch Bürokratie und Dokumentationspflichten, so der Minister.

Dank des technischen Fortschritts könne eine in der Landwirtschaft tätige Person heute 155 Menschen ernähren. Die Erträge der Betriebe hätten damit aber nicht Schritt gehalten. Prozentual würden die Bundesbürger so wenig wie nie zuvor für Essen und Trinken ausgeben – „eine fatale Entwicklung“, wie Wolf befand. Qualität bei den Lebensmitteln habe ihren Preis. Betriebe müssten in der Lage sein, zu investieren. „Wie soll das zu diesen Preisen gehen?“, fragte der Minister in die Runde.

Deshalb müsse vom Land und der Europäischen Union eine passgenaue Unterstützung kommen. Derzeit werde über die EU-Agrarpolitik und die erforderliche Finanzierung für die Jahre nach 2020 verhandelt. Es sei wichtig, noch vor den Europawahlen zu einem Abschluss zu kommen, um Planungssicherheit zu haben, meinte der Minister. Ansonsten laufe man Gefahr, Budgets von Jahr zu Jahr verhandeln zu müssen.

Gegen „agrarpolitische Gleichmacherei“

Der Justizminister verwahrte sich gegen eine „agrarpolitische Gleichmacherei“, die sich nicht bewährt habe. Die EU wolle den Mitgliedsstaaten in Zukunft größere Spielräume bei der Unterstützung ihrer landwirtschaftlichen Betriebe geben. Das bedeute auch faire Bedingungen für mittlere und familiengeführte Bauernhöfe. Gleichzeitig sprach sich Wolf für eine besser verständliche Agrarpolitik aus. Man könne den Landwirten die Beantragung von Fördermitteln auch dadurch vergällen, wenn die dafür erforderlichen Unterlagen zu kompliziert gestaltet seien, kritisierte der Minister unter großem Beifall der Zuhörer.

Darüber hinaus hielt Wolf nichts davon, biologische und konventionelle Landwirtschaft gegeneinander auszuspielen. „Wir brauchen beides!“, sagte er auch im Hinblick auf die wachsende Weltbevölkerung, die nicht ausschließlich mit Lebensmitteln aus biologischem Anbau ernährt werden könne. Eine Absage erteilte er Versuchen, die Konsumenten moralisch erziehen zu wollen: „Freiheit ist auch auf dem Teller gut“, betonte er. Jeder müsse essen dürfen, was schmecke und satt mache.

Schnelles mobiles Internet an jeder Milchkanne

Großen Stellenwert schrieb Wolf der Digitalisierung und dem geplanten schnellen Mobilfunkstandrad 5G zu. „Wir brauchen 5G an jeder Milchkanne“ sagte der Minister und forderte damit gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Damit widersprach er der Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU), die dies im Herbst vergangenen Jahres noch verneint hatte. Zum Abschluss verwahrte er sich gegen das Erstarken nationalistischer Tendenzen: „Wir im Herzen Europas wissen, dass Europa unsere Zukunft ist. Wir setzen uns für Europa ein!“

Der Justizminister war als für die Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) eingesprungen, die sich einer Operation unterziehen musste. Bereits 2013 hatte Wolf, damals noch als Landtagspräsident, vor der Bauernversammlung gesprochen. „Ich freue mich, dass Sie zum zweiten Mal einen Wolf akzeptieren“, sagte der Justizminister zu Beginn seiner Rede und bezog sich dabei auf eine Forderung von Hubert Kucher, dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes. Kucher hatte in seinem Eingangs-Statement darauf gedrängt, die Verbreitung von Biber und Wolf im Land „auf ein erträgliches Maß zu reduzieren“.