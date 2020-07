Minimarkt: Rund ums Fuchseck gibt’s Handgefertigtes

Am Freitag, 24. Juli, beginnt der erste Made by Hand-Minimarkt in der Fußgängerzone.

Am Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr präsentieren sich am Fuchseck und in der Marienstraße fünf Aussteller aus der Region mit ihren handgefertigten Produkten. Hier gibt es kunstvolle Karten, Schmuck, Tolles aus Wolle, Heutiere, Puppenkleidung und Dekorationen aus Holz.

Dieser Made by Hand-Minimarkt findet bis zum 19. September an verschiedenen Wochenenden, bei gutem Wetter und mit wechselnden Ausstellern statt und lädt zum Schauen und Shoppen ein.

Dies ist eine kleine Alternative zum Kunsthandwerkermarkt, der am 20. September geplant war und mit einem verkaufsoffenem Sonntag verbunden sein sollte. Darüber informiert Verena Kiedaisch vom Stadtmarketiong. Der Kunsthandwerkermakrt musste aufgrund des Verbots von großen Veranstaltungen abgesagt werden. Veranstalter von Made by Hand sind die Stadt Ellwangen und der Verein Pro Ellwangen.