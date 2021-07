Minimarkt „Made by Hand“: Wegen Regen erst am Samstag

Der Regen macht den Ausstellern zum Auftakt des „Made by Hand-Minimarkts“ einen Strich durch die Rechnung. Aufgrund des schlechten Wetters am heutigen Freitag musste der Minimarkt in der Ellwanger Fußgängerzone, der um 10 Uhr beginnen sollte, sehr kurzfristig abgesagt werden. Am Samstag findet er aber von 10 bis 14 Uhr statt, teilt Citymanagerin Verena Kiedaisch mit. Dann präsentieren sich am Fuchseck und in der Marienstraße sechs Aussteller aus der Region mit ihren handgefertigten Produkten. Der kleine Markt mit wechselnden Ausstellern findet bei schönem Wetter außerdem am 23. und 24. Juli sowie am 6. und 7. August statt.

Entstanden sind die „Made by Hand Minimärkte“ im vergangenenJahr als corona-konforme Alternative zum ursprünglich geplanten Kunsthandwerkermarkt. Das Veranstaltungsformat traf bei Ausstellern und Besuchern auf positiven Zuspruch, so dass das Citymanagement in Kooperation mit der Stadtverwaltung und Pro Ellwangen den Kunsthandwerkern auch dieses Jahr die Möglichkeit gibt, sich mit ihren handgefertigten Produkten zu präsentieren.