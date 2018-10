Mini-Lichter erleuchten die Welt

100 Ministrantinnen und Ministranten aus 15 Kirchengemeinden sowie 40 Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter haben sich zum alljährlichen Ministrantentag des Altdekanats Ellwangen im Jeningenheim getroffen. Spaß, Spiel und Spannung waren Trumpf. Das Motto lautete dieses Mal „Minilichter – gemeinsam die Welt erleuchten“.

„Jede Gemeinde hat ihr eigenes Licht“, sagte Christoph Ludwig vom Leitungsteam zum Motto des Ministrantentages. Doch das Tolle am Ministrantentag sei die Gemeinschaft von Ministranten aus verschiedenen Kirchengemeinden, beschrieb er das Licht als Symbol. Man wolle gemeinsam den Glauben in die Welt hinaustragen und die Welt erleuchten. Nach der Einstimmung im Jeningenheim verteilten sich die Mädchen und Jungs in zwei Gruppen auf die einzelnen Stationen.

Die Gruppe „Jung“ (bis einschließlich Klasse 5) hatte neun Stationen zu bewältigen. Darunter waren das Basteln von Teelichtern, ein Hindernisparcours, ein Luftballon-Plastikbecher-Geschicklichkeitsspiel und eine Zeichenstation, bei der gemalte Begriffe wie Schnecke und Hai erraten werden mussten. Bei der Musikstation hingegen galt es, Lieder wie „Last Christmas“, „Biene Maja“ und „Marmor, Stein und Eisen bricht“ zu erraten. Um Fragen wie „Wie lange dauert die Fastenzeit?“ und „An welchem Tag gedenkt man der heiligen Barbara?“ ging es beim Liturgiequiz. Herz, Haus, Fisch, Blume, Kerze, Auto und Sonne mussten an einer anderen Station geknetet und erraten werden. Bei „Tabu“ waren Begriffe wie „Liturgische Farben“, „Pater“ und „Kirchgänger“ zu erklären. Relativ einfach war dagegen die Geschmacksstation, wo mit verbundenen Augen unter anderem verschiedene Joghurtvarianten erschmeckt werden mussten.

Festgottesdienst zum Abschluss

Für die Gruppe „Alt“ (bis Klasse 9) hatten sich die Gruppenleiter unter anderem Rückwärtsbuchstabieren, Pantomime, Lieder gurgeln und Geschicklichkeitsspiele ausgedacht. Bei einem Versteckspiel galt es, auf einem Spielplatz 20 versteckte Gegenstände zu finden. Spaß machte es, einen Klecks Creme mit Wattepads von Nase zu Nase weiterzugeben. Andere Spiele hießen „Stift in die Flasche“ und „Bechertransport mit Schaschlikspieß im Mund“. Bei einem Staffellauf war die Aufgabe, mit einem in die Kniekehle geklemmten Tischtennisball so schnell wie möglich einen Parcours zu durchlaufen. Auch galt es, Passanten nach mitgeführten Gegenständen wie Kugelschreiber zu befragen. Höhepunkt und Abschluss des Ministrantentages war ein Festgottesdienst mit Pfarrer Michael Windisch in der Basilika.