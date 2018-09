Milch-Lastwagen gerät in Brand

Ein Lkw ist am Dienstagvormittag auf der A6 in Brand geraten. Der 55-jährige Lkw-Fahrer war am Dienstag um 9.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs, als plötzlich der innere Zwillingsreifen der vorderen rechten Hinterachse seines Fahrzeugs in Brand geriet. Der Fahrer hielt seinen Lastzug daraufhin auf dem Standstreifen an und versuchte den Brand zunächst mit einem Feuerlöscher zu löschen. Er konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass das Feuer auf die übrigen Reifen, den Fahrzeugaufbau und die Armaturen übergriff. Durch losgelöste Laufflächenteile des brennenden Reifens geriet zudem eine, am rechten Fahrbahnrand angrenzende, Böschung in Brand. Beide Brände, sowohl der Böschungs- als auch der Fahrzeugbrand wurden durch die Feuerwehr Crailsheim, die mit sechs Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort waren, gelöscht. Der Tankanhänger wurde bei dem Brand nicht beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 150000 Euro. Die rechte Fahrspur der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Heilbronn war zur Bergung des Lastkraftwagens bis 15:15 Uhr gesperrt.