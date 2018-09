Michael Haller: „Zeitung ist eine lebenswichtige Kulturleistung“

Wenn regionale Tageszeitungen Trends erkennt und konstruktiv umsetzt, wird es sie auch noch in 20 Jahren geben. Das sagt Michael Haller, einer der renommiertesten Zeitungsforscher, der bis 2010 Professor für Journalistik an der Universität Leipzig war und sich seit mehr als zehn Jahren mit sinkenden Auflagen und schrumpfenden Werbeerlösen beschäftigt. Ein Interview über die Rolle der Medien, Glaubwürdigkeit und die Zukunft der Tageszeitung.

Herr Haller, Sie sind Autor des Buchs „Brauchen wir Zeitungen?“. Zu welchem Schluss kommen Sie?

Die Zeitung – ob analog oder digital – ist eine für demokratische Gesellschaften lebenswichtige Kulturleistung. um Unterschied zu Newsangeboten im Internet bietet sie auf einem überschaubaren Raum eine Übersicht über das Geschehen in der Welt. Dank ihres Layouts sehen die Leser sofort, was wichtig und was belanglos ist, und sie erkennen, was Nachrichten und was Meinungsäußerungen sind. Immer vorausgesetzt, die Zeitung ist im Sinne des guten Journalismus professionell gemacht.

Tageszeitungen verlieren seit Jahren an Auflage. An was liegt das? Was ist passiert?

Das hat viele Gründe, hier die aus meiner Sicht zwei wichtigsten: Die Zeitungsmacher haben sich seit bald dreißig Jahren mehr und mehr von ihrem Publikum entfernt. Die Sehr viele Menschen fanden ihre Alltagswelt, auch ihre Sorgen und Nöte, in der Zeitung nicht wieder. Dort nahm der Verlautbarungsjournalismus überhand. Die Behörden, die Parteien, die Dienstleister und Veranstalter dominierten den Nachrichtenteil, auch das Lokale. Darum sank die Reichweite der Zeitungen lange bevor die Haushalte via Flatrate unbegrenzten Zugang zum Internet bekamen. Der zweite Grund liegt im Generationenwechsel. Die jungen Leute sind seit ihrer Kindergartenzeit mit den Bildschirmmedien verbunden, sie sind auf visuelle Reize eingestellt. Lesemedien finden die meisten langweilig und strapaziös. Leider haben hier die Schulen nicht genügend gegengesteuert.

Online, Radio, Fernsehen, Tageszeitung: Welche Rolle nehmen Medien heutzutage ein?

Es ist schon so, dass praktisch alle Menschen ab dem Teenager-Alter mit dem Smartphone herumlaufen und im Internet unterwegs sind. Sie bekommen von morgens bis abends ihre News-Häppchen kostenlos vorgesetzt, meist schon beim Aufstarten ihres Samsung-Handys oder beim Einloggen, wenn Edge oder sie t-online nutzen. Viele junge Menschen halten sich für informiert, obwohl sie es nicht sind. Für sie gilt der aus den USA stammende Spruch: „they are overnewst, but underinformed“. Andererseits ist es doch beruhigend, dass in der Erwachsenenwelt die Informationssendungen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks unverändert mehr als drei Viertel der Bevölkerung erreichen. Dies im Unterschied zu den Tageszeitungen, die Jahr für Jahr an Reichweite verlieren.

Wie glaubwürdig sind Onlinemedien überhaupt im Vergleich zur regionalen Tageszeitung? Wem vertrauen die Leser?

Hier zeigt sich ein interessanter Trend. Auch ganz junge Leute geben bei Befragungen an, dass für sie in erster Linie die öffentlich-rechtlichen Nachrichten sowie die Tageszeitungen glaubwürdig seien, während sie dem Internet und seinen Anbietern nur wenig Vertrauen schenken. Die jungen Leute stecken also in einem Dilemma: Einerseits wissen sie, dass nur die journalistisch gemachten Medien zuverlässig sind, andererseits wollen sie lieber faul und bequem sein, also schnell mal gucken, was da auf dem Handy Neues aufpoppt. Das kostet sie ja auch nichts, also keine Energie, um sich zu organisieren, keine Extra-Lesezeit und kein Geld. Dass sie mit ihren persönlichen Nutzungsdaten bezahlen, darüber machen sie sich kaum und gar keine Gedanken. Das ist für sie zu abstrakt.

Sie untersuchen seit Jahren insbesondere regionale Tageszeitungen, darunter die „Schwäbische Zeitung“, zu der auch die „Ipf- und Jagst-Zeitung“ gehört. Was sind unsere Stärken?

Die steckt vor allem in der Wiederentdeckung der Nahwelt der Menschen, also im Lokalen, in der Region, in den Themen, die den Alltag prägen. Damit verbindet sich auch die Neuentdeckung des Publikums als Kommunikationspartner der Redaktion. Die Journalisten gehen wieder raus aus ihrem Newsroom, sie sind häufiger wieder dort, wo was passiert. Und die Zeitungsredakteure lernen, den hektisch produzierenden News-Anbietern im Internet nicht hinterher zu hecheln, sondern mit Bedachtsamkeit gründlich zu informieren.

Ganz grundsätzlich: Wird es regionale Tageszeitungen auch noch in 20 Jahren geben?

Ja, wenn sie die Trends erkennt und konstruktiv umsetzt. Ich meine damit das veränderte Informationsverhalten der jüngeren Generationen, vor allem der Unter-35-Jährigen. Die Zeitungsmacher erreichen dieses Publikum nur online, vorerst auch nur über die Social Media und mit Hilfe attraktiv designter Apps. Das Credo lautet Crossmedia: Für jede Zielgruppe den passenden Kanal und die affine Ansprache finden. Die Zeitung kann also nicht mehr die gesamte Erwachsenenwelt ihres Verbreitungsgebiets ansprechen. Sie muss sich zu einem breit gefächerten Zielgruppenmedium weiterentwickeln.

„Die Lage der Medien ist immer ein Spiegel der Lage der Freiheit in einem Land.“ Das sagte Medienanwalt Prof. Dr. Johannes Weberling bei den 15. Frankfurter Medienrechtstagen an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Wie beurteilen Sie die derzeitige Lage?

Wenn Sie das Wort „Medium“ durch das Wort „Journalismus“ ersetzen, kann ich dem Zitat voll zustimmen. Der Journalismus, den wir ernst nehmen, beobachtet und beschreibt die Vorgänge mit kritischem Blick aus einer unabhängigen Position – unabhängig von Partikularinteressen, zu denen ich auch die Wirtschaft rechne. Diese journalistische Haltung ist derzeit in der Tat gefährdet. Die sinkenden Erlöse der Zeitungsverlage bewirken, dass Wirtschaftsunternehmen meist via PR und Schleichwerbung an Einfluss gewinnen. Aber auch viele Journalisten – vor allem die Politikkorrespondenten in Berlin – haben sich im Fortgang der letzten zwei Jahrzehnte der politischen Elite angenähert. Sie gaben dabei ihre kritische Distanz auf. Aber, wie gesagt, dieser Irrweg ist erkannt worden, die meisten Redaktionen sind wieder auf Abstand gegangen. Das gilt auch für die „Schwäbische Zeitung“, die ihre Unvoreingenommenheit sehr ernst nimmt. Ihre Redaktion weiß, dass allein durch die Unabhängigkeit der Medien die Informations- und Meinungsfreiheit lebendig bleibt, ohne die Demokratie nicht wirklich funktioniert.