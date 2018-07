Methodiustag wurde erfolgreich „verjüngt“

Die Ellwanger Stadtverwaltung hat den Kulturausschuss in seiner jüngsten Sitzung über den Stand der Beziehungen zu Bulgarien informiert. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek zog eine positive Bilanz: Durch die Begegnungen der Schüler des Ellwanger Hariolf-Gymnasiums mit den Schülern aus der bulgarischen Stadt Troyan hätten sich die Beziehungen weiter vertieft. Darüber hinaus sei das Kreisberufsschulzentrum dabei, eine Kooperation mit einer Schule in Troyan aufzubauen. Der Methodiustag hätte durch das neue Konzept, das dieses Jahr erstmals umgesetzt wurde, eine deutliche Aufwertung erfahren, sagte Hilsenbek. Speziell die Podiumsdiskussion mit der Europaabgeordneten Inge Gräßle (CDU), dem ukrainischen Generalkonsul Yuriy Yarmenko, dem russischen Attaché Nikita Raevskiy sowie acht Jugendlichen sei eine „ganz tolle Veranstaltung“ gewesen, so der Oberbürgermeister. Es sei gelungen, die Jugend einzubinden und den Tag zu „verjüngen“. Anlässlich des Methodiustages habe auch die Bürgermeisterin von Troyan, Dinka Mihaylova, die Stadt Ellwangen und die Europäische Ausbildungs- und Transferakademie (Eata) besucht. Der Gegenbesuch einer Ellwanger Delegation in Troyan ist für Oktober geplant.