Methodiusplatz erhält Teilfreigabe

Die Bauarbeiten am Methodiusplatz und Karl-Wöhr-Platz als Entrée zur Fußgängerzone im Innenstadtbereich schreiten voran. Am Mittwoch sind die Belagsarbeiten am Methodiusplatz abgenommen und die Zäune im Bereich der Unterführung abgebaut worden.

Auch der barrierefreie Übergang zum Sebastiansgraben wurde fertiggestellt. Diese Wegstrecken sind ab sofort wieder nutzbar. Die Beete wurden mit Erde gefüllt, nun wird eine Zwischenbepflanzung zur Beikrautregulierung angelegt. Im Spätherbst wird dort der städtische Baubetriebshof zwei Bäume setzen. Die finale Bepflanzung soll dann im Frühjahr erfolgen.

Der Durchgang zum Karl-Wöhr-Platz und der Platz selbst bleiben noch gesperrt. Hier haben sich die Arbeiten aufgrund verspäteter Materiallieferungen und der umfangreicheren archäologischen Untersuchungen verzögert. Die Fertigstellung aller Arbeiten dort ist für Anfang Dezember vorgesehen.