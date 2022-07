Messerattacke: Tatverdächtiger sitzt in U-Haft

In Crailsheim hat ein 49-jähriger Mann einen 54-Jährigen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft-

Gegen 12.30 Uhr war es am vergangenen Samstag, wie die Polizei erst jetzt mitteilt, zu einem Streit zwischen einem 49-jährigen und einem 54-jährigen Mann in der Küche einer Wohnung am Berliner Platz gekommen. Im Laufe des Streits nahm der jüngere der beiden ein Küchenmesser und stach mehrfach auf den Kontrahenten ein. Diesem gelang es, aus der Küche in ein Nachbarzimmer zu flüchten und von dort aus die Polizei zu alarmieren. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Bereich der hauseigenen Tiefgarage von Polizeibeamten festgenommen werden. Das Opfer musste von Rettungskräften in eine Klinik verbracht und notoperiert werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen wurde der Tatverdächtige, welcher deutscher Staatsangehöriger ist, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen auch in Vollzug. Daraufhin wurde der 49-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwäbisch Hall und der Staatsanwaltschaft Ellwangen zu dem Vorfall dauern an.