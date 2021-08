Merlins: Ticketverkauf für Öffentliches Training und Saisoneröffnung startet

Der Ticketverkauf für das öffentliche Training und die Saisoneröffnung der HAKRO Merlins am 20. August 2021 startet am Mittwochabend um 19 Uhr. Fans der Crailsheimer Basketballer haben die Möglichkeit nach 17 Monaten Ihre Korbjäger endlich wieder live und in Farbe in der HAKRO Arena zu sehen. Tickets sind ausschließlich online erhältlich.

17 Monate ist es her, dass die Fans der HAKRO Merlins ihre Zauberer live vor Ort zuletzt haben spielen sehen. Unvergessen die letzte Begegnung mit Zuschauern, am 8. März 2020 – der historische Sieg gegen ALBA Berlin. Nun ist es endlich wieder so weit. Die aktuellen Bestimmungen der regionalen Behörden besagen, dass bei einem Inzidenzwert von unter 35, 50 Prozent der maximalen Zuschauerkapazität zugelassen werden kann. Vorausgesetzt sind ein Hygienekonzept und die damit verbundenen Regeln, an die sich die Zuschauer zu halten haben.

Am 20. August können die Anhänger des neu-formierten Bundesligateams von Headcoach Sebastian Gleim die Zauberer endlich wieder live erleben. Ab 18.30 Uhr findet die obligatorische Saisoneröffnung mit Spielervorstellung in der HAKRO Arena am Crailsheimer Volksfestplatz statt. Tickets sind ab Mittwoch, 11. August 2021, 19 Uhr. Den gesamten Erlös der Ticketeinnahmen spenden die HAKRO Merlins an die Flutopfer der Region Hagen, Heimatstadt des Merlins-Kapitäns Fabian Bleck.