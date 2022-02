Am vergangenen Freitag, zwischen 10 und 15.30 Uhr, ist im Parkhaus der Sankt-Anna-Virngrundklinik in der Dalkinger Straße ein Mercedes E-Klasse Cabrio beschädigt worden. Der Wagen war auf dem obersten Parkdeck abgestellt und wurde an der hinteren Stoßstange, vermutlich beim Parken, beschädigt. Der Schaden beläuft auf circa 2000 Euro. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961 / 9300 zu melden.