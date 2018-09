Menschen mit Handicap haben eine Heimat

Mit einem Gottesdienst in der Heilig-Geist-Kirche mit Pfarrer Michael Windisch und einem Festakt ist am Sonntag der Um- und Anbau des Wohnheimes Haus Kamillus und der Tagesbetreuung in der Erfurter Straße 28 eingeweiht worden. Das Gebäude der Stiftung Haus Lindenhof ist für Menschen mit Behinderungen bestimmt.

Nach der musikalischen Eröffnung durch Susanne Schulz ging Direktor Jürgen Kunze,Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof, auf die Geschichte des Hauses Kamillus und auf die eineinhalbjährigen Sanierungsarbeiten ein. Das Gebäude wurde 1993 als „Wohnheim an der Werkstatt“ bezogen. Deshalb wurde gleichzeitig mit der Einweihung am Sonntag auch das 25-jährige Bestehen des Hauses Kamillus gefeiert.

Vorgaben der Heimaufsicht und die Heimmindestbauverordnung machten eine Sanierung des Hauses unumgänglich. Die Umbauplanungen begannen bereits 2012. Da das Haus in allen Bereichen saniert werden musste, zogen die Bewohner im September 2016 ins neu erbaute Haus Klara von Assisi bei der Christophorus-Werkstatt. Die Sanierung begann im Februar 2017. Mitte September 2018 konnte das Haus Kamillus wieder bezogen werden.

Das Haus hat vier Wohnungen für je vier bis acht Bewohner. Insgesamt sind es 26 Bewohner. Die Wohnfläche beträgt 1200 Quadratmeter. Dazu kommen Büros und Kellerräume. Die Baukosten beliefen sich auf circa 2,3 Millionen Euro. Das Projekt wurde mit Zuschüssen von 430 000 Euro vom Kommunalverband für Jugend und Soziales und mit weiteren Zuschüssen von 110 000 Euro von der Aktion Mensch gefördert.

Die benachbarte Tagesbetreuung Haus Kamillus wurde für 670 000 Euro gebaut und Anfang 2017 bezogen. Auf einer Fläche von 256 Quadratmetern stehen den Rentnern eine Küche mit Gemeinschaftsraum, ein Ruheraum, ein Therapieraum und ein Pflegebad zur Verfügung. Angelegt ist die Tagesbetreuung für 14 Personen. Zurzeit wird sie von acht Menschen mit Behinderung besucht.

Ellwangen sei beim Thema inklusive Teilhabe in allen Lebenslagen gut aufgestellt, freute sich Sozialdezernent Josef Rettenmaier. „Die Wiege der Stiftung Haus Lindenhof steht in Ellwangen“, stellte er fest und lobte die neue Heimstatt für Menschen mit Handicap. Heute stünden die behinderten Menschen mitten im Leben, sagte Rettenmaier mit Blick auf das Bundesteilhabegesetz und die ganze Palette, die die Stiftung Haus Lindenhof in der Behindertenhilfe anbietet. Er sprach von einem starken und wertvollen Knoten im sozialen Netz Ellwangens. „Sie leisten Tag für Tag Beispielhaftes“, dankte er dem Organisationsleiter der Einrichtung, Gebhard Bieg, und seinem haupt- und ehrenamtlichen Team.

Bürgermeister Volker Grab freute sich über das „ganz wichtige weitere Puzzlestück im sozialen Netz unserer Stadt“ und blickte auf die Geschichte des Hauses Kamillus zurück: „Sie sind in unser neues Wohngebiet gezogen und haben Menschen mit Handicap Wohnung und Heimat gegeben.“ Das Haus Lindenhof habe es geschafft, Wohlfühlatmosphäre herzustellen.

Als Vertreterin des Heimbeirats für das Haus Kamillus und die Tagesbetreuung sprach die zweite Vorsitzende des Heimbeirats, Tina Brenner. Pfarrer Michael Windisch von der katholischen und Pfarrer Martin Schuster von der evangelischen Kirche nahmen die Segnung des Hauses Kamillus und der Tagesbetreuung vor. Direktor Hermann Staiber, Vorstand der Stiftung Haus Lindenhof, dankte den Rednern.