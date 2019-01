Schulden von 14,74 Millionen am Ende des Jahres 2019 beim Zweckverband Rieswasserversorgung? „Da erschrickst du als Schwabe“, zeigte Vorsitzender Thomas Saur bei der Verbandsversammlung am Donnerstag Verständnis für Bedenken aus Stödtlen. Und hatte den Steuerberater Joachim Schmitz mitgebracht, der erläuterte, warum Kreditaufnahmen in Ordnung seien.

Großes Interesse herrschte an der Sitzung, der Gastraum im „Hirschen“ war voll, manches Gesicht „angespannt“, wie Saur anmerkte. Das lag an einem Antrag auf Anregung des Stödtlener Gemeinderats. Darin heißt es, der Zweckverband möge innerhalb eines halben Jahres „ein kaufmännisches Konzept vorlegen, welches die künftige Finanzierung der Aufgaben und Schulden des Verbandes darstellt“. Eine externe Beratung sei dafür empfehlenswert.

Fast vier Millionen Euro neue Schulden

Hintergrund waren Bedenken des Gemeinderats wegen der finanziellen Situation der Rieswasserversorgung. Im Wirtschaftsplan für 2019 steht wieder eine Kreditaufnahme von fast vier Millionen Euro, womit sich der Schuldenstand des Verbands innerhalb weniger Jahre verdreifacht haben wird: von 4,7 Millionen Euro 2009 auf besagte 14,7 Millionen Euro Ende 2019. „Alle trinken lustig Rieswasser“, setzte der Stödtlener Bürgermeister Ralf Leinberger in Neunheim an. „Jetzt sollten wir darüber reden, was dazu führt, dass die Verschuldung so hoch ist.“

Für die Ausgabenseite hatte dazu der Vorsitzende die Erklärung. „Seit 2010 haben wir massiv investiert“, berichtete er: ins Leitungsnetz, in Brunnen, in Pumpen und mehr, denn: „Vieles ist noch auf dem Stand der 50er Jahre.“ Bereits ein Strukturgutachten aus dem Jahr 2015 empfehle Investitionen von 22,5 Millionen Euro, und es komme Weiteres auf den Verband zu. „Zu sagen, das geht nicht, können wir uns nicht leisten“, mahnte Saur. „Wir können uns nicht kaputtsparen wie die Bahn. Wenn ein Zug stehen bleibt, geht die Welt nicht unter“, verglich er. „Aber ie Trinkwasserversorgung ist nicht irgend etwas.“

Wo das Geld für Investitionen herkommt, erläuterte der Steuerberater Joachim Schmitz aus Herbrechtingen, der viele kommunale Verbände berät. Anders als für ein Privatunternehmen lohne es sich für einen Zweckverband aus Steuergründen nicht, Gewinn zu erwirtschaften. Entweder er nehme selbst ein Darlehen auf, oder er hole sich über eine Kapitalumlage Geld bei seinen Mitgliedern, die dafür eventuell selbst zur Bank gehen. Besorgniserregend fand Schmitz das im Ries nicht. Zum einen verfüge der Zweckverband über einen Eigenkapitalanteil von fast 30 Prozent, da bestehe keine Sorge insolvent zu werden. Zum anderen habe der Verband über die Wassergebühr eine langfristige Einnahmequelle. Erst wenn der Wasserpreis über die Maßen heraufgesetzt werden müsste, um die Schulden bedienen zu können, sei eine Grenze erreicht.

Am Ende stimmte die Versammlung dem Wirtschaftsplan für 2019 bei einer Gegenstimme von Leinberger zu. Für ihn wäre eine Zustimmung mit jener zum Stödtlener Antrag verbunden gewesen. Über den wurde aber gar nicht mehr entschieden. Stattdessen einigten sich die Verwaltungsräte darauf, nach den Kommunalwahlen in Stödtlen eine Infoveranstaltung mit Schmitz über die Wirtschaftsführung eines Zweckverbands anzubieten, in der Erwartung, das gleiche Verständnis zu wecken wie in Neunheim: „Viele kritische Punkte kommen nach dem Vortrag von Herrn Schmitz hier anders rüber“, so Saur.

Im Übrigen bleibt es 2019 bei der vorläufigen Umlage von zwei Euro je Kubikmeter Wasser für die Gemeinden im Zweckverband und von 1,60 Euro pro Kubikmeter für die begünstigten Gemeinden und Gemeindeteile, die in der Schutzzone 3 a liegen.