Mehr Schüler wählen Real- und Gemeinschaftsschulen

Die Ellwanger Real- und Gemeinschaftsschulen haben für das kommende Schuljahr zumeist höhere Anmeldezahlen als im Vorjahr registriert.

Wie das Staatliche Schulamt Göppingen mitteilte, haben sich 212 Schülerinnen und Schüler für die fünfte Klassenstufe in der Buchenbergschule und der Mittelhofschule sowie an den Realschulen Sankt Gertrudis und Eugen Bolz angemeldet. Im zurückliegenden Schuljahr waren es 189 Anmeldungen. Das ist eine Zunahme um zwölf Prozent,

Den größten Sprung machte die Mittelhofschule, die für das kommende Schuljahr 55 Anmeldungen für die fünfte Klassenstufe verzeichnete. Das sind elf mehr als im vorangegangenen Schuljahr 2017/18. Die Buchenbergschule registrierte 27 Neuanmeldungen, fünf mehr als im alten Schuljahr. Die Eugen-Bolz-Realschule steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr von 62 auf 70 Neuanmeldungen für die fünfte Klasse. Mit 60 anstelle von 61 Neuanmeldungen bewegt sich die private Realschule Sankt Gertrudis auf dem Niveau des Vorjahres.

Auch landesweit nahmen die Neuanmeldungen zu. Insgesamt 84 637 Eleven meldeten sich für den Unterricht der Klassenstufe fünf im neuen Schuljahr an den weiterführenden Schulen an. Das sind 1074 mehr als im Schuljahr 2017/18. „Die bereits seit einigen Jahren steigenden Schülerzahlen an den Grundschulen kommen nun in den weiterführenden Schulen an“, kommentiert Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Entwicklung.