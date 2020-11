Mehr Raum für die Staatsanwaltschaft Ellwangen

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen wird mit einem Teil der Behörde ein in der Stadt zentral gelegenes Gebäude beziehen. Möglich wird dies durch eine Anmietung des Landesbetriebs Vermögen und Bau, Amt Schwäbisch Gmünd.

„Die Anmietung des ehemaligen Deutsche Bank-Gebäudes in der Spitalstraße kam auch durch die tatkräftige Vermittlung des Ellwanger Stadtmarketings zustande und stellt sowohl für das Land als auch für die Vermieter eine hervorragende Nutzung dar“, so Amtsleiter Dr. Stefan Horrer in einer Pressemitteilung.

Das Gebäude werde derzeit unter Berücksichtigung sowohl der besonderen Anforderungen einer staatsanwaltschaftlichen Nutzung als auch des bestehenden Denkmalschutzes hergerichtet.

Die Mitarbeitenden der Staatsanwaltschaft Ellwangen werden die zusätzlichen Räumlichkeiten nach Abschluss der erforderlichen Arbeiten voraussichtlich im ersten Quartal 2021 beziehen.