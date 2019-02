Mehr Geld für die Betreuungsvereine

Acht Betreuungsverein gibt es an den Ellwanger Grundschulen. Sie sorgen in Eigenregie für die Betreuung der Schulkinder vor und nach dem Unterricht und in den Ferien. Für die verlässliche Grundschule bekommen die Vereine Zuschüsse vom Land, für die Ferienbetreuung von der Stadt. Organisation und Verwaltung stemmen sie in Eigenregie. Um den Vereinen unter die Arme zu greifen, hat die Stadt im neuen Haushalt 60 000 Euro eingeplant. Sie unterstützt die Vereine aber nicht nur finanziell.

Die Vereine arbeiten ehrenamtlich, stellen aber für die Betreuung qualifiziertes Personal ein. Wer sich um die Betreuung der Kinder kümmert, ist höchst unterschiedlich. Mal sind es die Eltern, mal werden Betreuungskräfte über einen Minijob beschäftigt, in Schrezheim gibt es eine FSJ-Stelle, sagt Bernd Beckler vom Amt für Bildung und Soziales. Auch die Betreuungszeiten sind ganz unterschiedlich. Die Vereine finanzieren die Personalkosten über Mitgliedsbeiträge und die Gebühren für die Betreuung und bekommen Zuschüsse vom Land. Allerdings werde dieser Topf immer kleiner, sagt Oliver Sogl, Sprecher der Betreuungsvereine. Teilzeitstellen zu schaffen, sei finanziell nicht möglich.

Suche nach Personal ist schwierig

Nicht nur finanziell, auch organisatorisch stoßen die Vereine an ihre Grenzen. Bei der Suche nach geschultem Personal stehen die Vereine in Konkurrenz zur Stadt, Kirche oder dem Verein Pate. Dazu kommt, dass sich die Eltern meist dann einbringen, wenn ihre eigenen Kinder die Grundschule besuchen. Mit Ende der Schulzeit nach vier Jahren endet oft auch das ehrenamtliche Engagement. Nachfolger zu finden, sei nicht immer einfach, sagt Sogl. Die Aufgaben sind anspruchsvoll. Immerhin schließen die Vereine Verträge mit den Betreuungskräften und rechnen Beiträge, Gebühren und Zuschüsse ab.

Die Betreuung außerhalb des Unterrichts wird ganz unterschiedlich angenommen, sagt Beckler. So nutzen in Pfahlheim gerade einmal 13 Prozent der Kinder das Angebot, an der Buchenbergschule sind es schon 49 Prozent. Sie und die Mittelhofschule sind zwar Ganztagsschule, aber deren Zeiten reichen nicht aus, um eine Betreuung von 7 bis 17 Uhr zu gewährleisten, wie es die Eltern oft aus den Kindergärten gewohnt sind, sagt Sogl. Die Betreuungszeiten auszuweiten, fällt schwer. Sogl wünscht sich in solchen Fällen Unterstützung von der Stadt, die sich auch durchaus in der Pflicht sieht.

Bürgermeister Volker Grab geht davon aus, dass künftig rund die Hälfte der Kinder an den Grundschulen betreut werden müssen. Das ergebe sich aus der Nachfrage an den Kindergärten. Es sind also mehr Kinder in der verlässlichen Grundschule und vermutlich werde eine Betreuung bis 13.30 Uhr dann auch nicht mehr reichen. Das sieht auch Sogl so.

Es tun sich Finanzierungslücken auf

Für mehr Kinder und längere Öffnungszeiten braucht es mehr Personal. Doch da tun sich bei den Vereinen Finanzierungslücken auf, weil das Land seine Zuschüsse nicht erhöht. Die Verwaltung möchte die Betreuungsvereine deshalb besser unterstützen, sei es bei Vertrags- oder Haftungsfragen oder in Sachen Datenschutzverordnung, sagen Grab und Beckler. Den Betreuungsvereinen sei wichtig, dass es individuelle Lösungen gibt, schließlich ist der Bedarf an jeder Schule anders, sagt Grab. Außerdem wollten die Vereine auch künftig die Betreuung selbst organisieren und umsetzen.

Bei Bedarf springt die Stadt schon jetzt ein. Das bestätigt Sogl. Zum einen finanziell, aber auch bei der Qualifizierung der Betreuungskräfte. Zum Teil gibt es auch schon Kooperationsverträge, etwa an der Buchenberg-, der Mittelhof- und der Rindelbacher Schule. Sogl hält es für denkbar, dass die Stadt Stück für Stück die Einstellung der Betreuungskräfte übernimmt und vielleicht später auch einmal die Abrechnung. Die Stadt, lobt er, sei gesprächsbereit und kreativ.

Grab denkt noch einen Schritt weiter. Die Stadt müsse sich überlegen, was passiert, sollte es einmal keine Fördervereine mehr geben. Schließlich tritt die Gründergeneration ab, und die heutigen Eltern sind beruflich oft so eingespannt, dass sie sich nicht noch im Förderverein engagieren können. „Wir müssen überlegen, wie die Situation in zehn Jahren ist.“ Deshalb will die Stadt die Vereine stärker mit Organisation oder Personal unterstützen. Er stellt sich eine flexible Struktur vor: „Das ist der richtige Weg.“