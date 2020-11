Mehr Beratung für Frauen im ländlichen Raum

Das Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsangebot der Kontaktstelle Frau und Beruf im Ostalbkreis wird in Ellwangen und im ländlichen Raum durch Stellenzuwachs verstärkt. Die Leitung übernimmt Anne Nitschke.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf bietet Frauen ein kostenfreies Beratungs- und Informationsangebot auf dem weiten Feld der Berufswegeplanung sowie der beruflichen Orientierung und Weiterentwicklung an. Um dem steigenden Bedarf nach berufsbezogener Beratung für Frauen im Ostalbkreis gerecht zu werden, hat die Kontaktstelle mit Susann Radmacher als neue Beraterin seit Oktober Verstärkung bekommen.

Zuvor war Susann Radmacher an der Hochschule Aalen verantwortlich für das Karrierementoring-Programm „KarMen“ für Studentinnen und konnte Brücken zwischen Hochschule und der Industrie bauen. Im Career Center hat sie zuvor Studierende zu verschiedenen Karrierethemen beraten und unterstützt. Die Beratungsstandorte Aalen und Schwäbisch Gmünd sind mit Anne Nitschke als neue Leiterin der Kontaktstelle und Carolin Morlock bereits hoch frequentierte Anlaufstellen für Frauen mit unterschiedlichsten Beratungsbedarfen. Die Kontaktstelle Frau und Beruf kann nun mit Susann Radmacher ihr Angebot in Ellwangen intensivieren. Beratungstage in Gemeinden des ländlichen Raums sind - dank der Kapazitätserweiterung - ebenfalls in Planung.

Die Kontaktstelle Frau und Beruf bietet Beratung in Präsenz, via Telefon oder digital an. Auch in der aktuell schwierigen Phase bietet die Anlaufstelle Beratungen zu beruflichen Fragen wie Wiedereinstieg, Umorientierung, Existenzgründung und anderes an. Zur Terminvereinbarung werden per E-Mail von den Mitarbeiterinnen der Kontaktstelle entgegen genommen: frau-beruf@ostalbkreis.de. Die Beratungstage der jeweiligen Standorte sowie alle weiteren Angebote der Kontaktstelle Frau und Beruf finden sich unter www.frau-beruf.info .