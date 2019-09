Im Speratushaus wäre durchaus noch Platz für ein paar Besucher mehr gewesen. Die, die da gewesen sind, sind in den exklusiven Genuss einer beschwingten Kreuzfahrt mit dem Komponisten und Pianisten Michael Schlierf gekommen. Am Steinway-Flügel steuerte er die Zuhörer sicher durch ferne Gewässer. Vollmond, Sundowner und Delfine inbegriffen.

Wann hat man zuletzt die Seele so unbeschwert baumeln lassen können, begleitet von einer Musik, die Fernweh weckt? Unter dem Motto seines Soloprogramms „Land in Sicht“ ist Michael Schlierf ein charmanter Reisebegleiter auf hoher See gewesen. Mit eigenen Kompositionen wie „Meer davon“ und „Unterwegs zu neuen Ufern“ setzte der hervorragende Pianist Stimmungen und Landschaften sensibel um in impressionistische Klangbilder und garnierte sie mit amüsanten Geschichten und Anekdoten. Er erinnerte an das legendäre „Köln Concert“ des Jazzpianisten Keith Jarrett 1975. Statt des versprochenen Bösendorfer Imperial stand nur ein gestutzer und nicht voll funktionsfähiger Flügel zur Verfügung. Schlierf begeisterte mit Jarretts Zugabe von damals, den „Memories of Tomorrow“, und verriet mit dem „Klarschiff-Blues“ seine Affinität zum Jazz.

Können und Vielseitigkeit bewies er auch mit dem von Hermann Hesses Gedicht „Im Nebel“ inspirierten gleichnamigen Stück, Elton Johns Pop-Ballade „Your Song“ und Stevie Wonders Hommage an Duke Ellington „Sir Duke“. Mit den vom Publikum vorgegebenen Noten E, As, B und C improvisierte der sympathische Musiker virtuos und drehte mit Chick Coreas Jazz-Fusion-Klassiker „Spain“ voll auf. Bei ruhiger See gaben sich die Zuhörer meditativen „Reflections on a Quiet Lake“ hin und zitterten im wogenden „Sturm“.

Mit „The Wisdom of the Children“, einer Hommage an seine Töchter, und dem Titel „Land in Sicht“ endete die kurzweilige musikalische Reise mit Michael Schlierf. Gerne mehr davon.