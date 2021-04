Maximilian Adis zum Staatsanwalt ernannt

Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat einen neuen Staatsanwalt. Maximilian Adis erhielt jetzt die von Baden-Württembergs Justizminister Guido Wolf ausgestellte Ernennungsurkunde zum Staatsanwalt auf Lebenszeit.

Adis ist 32 Jahre alt und in Tübingen aufgewachsen. Nach dem Abitur studierte er von 2009 bis 2015 Rechtswissenschaften an der Eberhard Karls Universität mit dem Schwerpunktbereich Wirtschaftsrecht. Nach dem ersten juristischen Staatsexamen 2015 und dem Vorbereitungsdienst am Landgericht Ellwangen, bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen und beim Rechtsamt der Stadt Aalen war Maximilian Adis bereits von 2017 bis 2019 als Assessor bei der Staatsanwaltschaft tätig.

Die nächste Station in der Assessorenzeit übte Adis als Richter beim Amtsgericht Ellwangen aus, bevor er nun wieder zur Staatsanwaltschaft zurückkehrte. Der leitender Oberstaatsanwalt Andreas Freyberger zeigte sich über den personellen Zuwachs sehr erfreut und hieß den neuen Kollegen im Namen aller seiner Behörde willkommen.