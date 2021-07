Matthias Renschler wird Bürgermeister in Walldorf

Der 52-jährige Rechtsanwalt Matthias Renschler ist neuer Bürgermeister von Walldorf. Er setzte sich als FDP-Kandidat am Sonntag bei der Neuwahl gegen Herausforderin Nicole Marmé (CDU) mit 53,25 Prozent der Stimmen durch.

Renschler, der in Ellwangen aufgewachsen ist, hatte sich 2019 auch um das Oberbürgermeisteramt in seiner Heimatstadt beworben. Er ließ sich dabei von den die Grünen und der SPD unterstützen, war damals Michael Dambacher aber in einer Stichwahl klar unterlegen.