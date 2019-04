Matthias Renschler will „gestalten, nicht verwalten“

Der gebürtige Ellwanger Matthias Renschler hat seine Kandidatur für den Oberbürgermeisterposten in Ellwangen angekündigt. Der 50 Jährige ist verheiratet, Vater zweier Kinder und Partner einer Rechtsanwaltskanzlei in Walldorf bei Heidelberg. Das FDP-Mitglied will parteiübergreifend antreten und deshalb auch Gespräche mit allen Parteien führen.

Im Gespräch mit der „Ipf- und Jagst-Zeitung“ / „Aalener Nachrichten“ kündigte Renschler an, er wolle „gestalten, nicht verwalten“. Dem 50-Jährigen liegt unter anderem die Belebung der Innenstadt und des Geschäftslebens am Herzen. „Ich glaube, das ist machbar“, erklärte der gebürtige Ellwanger. Für Renschler, der sich als „bildungsaffin“ bezeichnet, stehen zudem Bildungsthemen ganz oben auf der Agenda. Weitere Anliegen sind Barrierefreiheit, eine seniorenfreundliche Stadt, Vereinsförderung sowie das Ehrenamt.

Mit der Kandidatur in Ellwangen geht für Renschler nach eigenen Worten „ein Lebenstraum“ in Erfüllung. Im Dezember vergangenen Jahres erzielte er bei der Bürgermeisterwahl in Walldorf knapp 39 Prozent gegen die Amtsinhaberin Christiane Staab, die seit 2011 amtiert.

Nach dem Rückzug von Andreas Wohlgemuth sind nunmehr drei Bewerber im Rennen: Der Bühlertanner Bürgermeister Michael Dambacher, seine Amtskollegin Sabine Heidrich aus Neuler und eben Matthias Renschler.