Maskottchen der Landesgartenschau gewinnen Kostümprämierung

Wenn am Dienstagmittag blauschillernde Quallen, übergroße Frösche und ein Indianerstamm mit rotgoldener Kriegsbemalung am Ellwanger Fuchseck zusammentreffen, dann ist Fastnacht. Genauer gesagt, die alljährliche Kostümprämierung. Hier werden jene Gruppen prämiert, die sich am Gumpendonnerstag in Schale schmeißen und durch die Stadt ziehen.

Das Rennen hat dieses Jahr das Maskottchen der Landesgartenschau gesamt. 14 Frösche, die aus der Jagst gestiegen sind. Nur ein Name fehlt den grünen Befürwortern der Landesgartenschau in Ellwangen noch. Um den zu finden, sind die Bürger der Stadt gefragt. Denn die Gruppe verteilte bei der Prämierung Zettel, die bis Faschingsdienstag um Mitternacht mit den Namensvorschlägen am Rathaus abgegeben werden können. Der Gewinner kann sich auf ein Frühstück am Kressbachsee freuen. Und es gab noch zwei kleine Überraschungen. Da sich die Jury wohl besonders schwer bei der Auswahl der besten Kostüme tat, verlieh sie gleich zwei dritte Plätze.

Die teilen sich die Wild Princesses of Samundu, die sich aus 15 Frauen des Wilden Heers zusammensetzt, mit den Ellwanger Jagstquallen.

Den zweiten Platz belegten die Liashang Grabsler aus Röhlingen mit ihren Indianerkostümen.

Zusätzlich wurde erstmals ein Sonderpreis verliehen, der an den Frauenstammtisch Saverwang ging. „Normalerweise bewerten wir keine Auftritte, sondern nur Kostüme“, erklärt Anselm Grupp von der Stadt Ellwangen. Der Tanz der Frauen mit mehreren Einkaufswagen scheint die Jury dann aber doch nachhaltig beeindruckt zu haben, weswegen ihnen ein Gutschein über 50 Euro überreicht wurde.