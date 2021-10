Mary Poppins kommt ins Speratushaus

Theater für Kinder ab sechs Jahren ist am Sonntag, 31. Oktober, um 16 Uhr im Speratushaus Ellwangen geboten. „Kopfüber – Kopfunter“ ist „ein Handtaschenmusical“ nach Pamela L.Travers’ „Mary Poppins“. Es gastiert die „Hör- und Schaubühne“ mit Suzan Smadi aus Stuttgart.

Jane und Michael haben es genau gesehen: Der Wind hat die neue Kinderfrau hergeweht und mit einem Plumps vor der Haustür abgesetzt. Damit beginnt eine Zeit unglaublicher Abenteuer, die nicht nur für die Kinder die Welt auf den Kopf stellt. Denn Mary Poppins führt die Kinder der Familie Banks an besondere Orte, wo sie so merkwürdigen Menschen wie Mr. Kuddelmuddel oder der Frau, die die Sterne an den Himmel klebt, begegnen. Dabei erleben nicht nur Jane und Michael zahlreiche Überraschungen, sondern auch die Zuschauer sind eingeladen, sie auf den zauberhaften Ausflügen zu begleiten und neue Sichtweisen auf die Welt zu entdecken.

In wechselnden Rollen erzählt Smadi in „Kopfüber – Kopfunter“ die Geschichte von Mary Poppins, die als Nanny zu den Banks kommt. Klitzekleine Utensilien im Puppenstubenformat, handgroße Puppen, winzige Stabfiguren und eine feine Klavier- und Glockenmusik helfen ihr dabei. Ihre Hör- und Schaubühne verbindet Figurentheater, Schauspiel und Sprache in schräg-poetischen, humorvollen Inszenierungen, so die Beschreibung auf der Website. Gastspiele sowie Einladungen zu Festivals finden im gesamten deutschsprachigen Raum, in Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz statt.