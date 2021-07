Martin Ries verlässt das HG

Martin Ries, der Schulleiter des Hariolf-Gymnasiums (HG), wechselt zum kommenden Schuljahr in gleicher Funktion an eine Schule im südbadischen Raum. Das hat er am Donnerstag zunächst in der Schulkonferenz bekanntgegeben sowie im Anschluss Eltern und Schülern mitgeteilt. Die Entscheidung das HG zu verlassen fiel aus familiären Gründen, erklärt der Vater und Großvater gegenüber der Ipf- und Jagst-Zeitung.

Der gebürtige Wertheimer ist seit 2012 der Schulleiter des Hariolf-Gymnasiums. Wichtig sei ihm in dieser Funktion immer gewesen, das Schulmotto „voneinander – miteinander – füreinander“ im Alltag mit Leben zu füllen. Wichtig seien auch die familiäre Atmosphäre und der gute Umgang miteinander am HG. Das gelte besonders auch für die Eltern: „Die Offenheit und Unterstützung durch die Eltern waren außergewöhnlich“, freut sich Ries.

Neben seinen zahlreichen organisatorischen Aufgaben und dem Unterricht in den Fächern Biologie, Sport und Psychologie hat sich Ries am HG auch besonderen Projekten gewidmet. Auf seine Initiative hin ist 2014 anlässlich des Stadtjubiläums „1250 Jahre Ellwangen“ der Hariolf-Rundweg mit Informationen zu Natur- und Heimatkunde entstanden.