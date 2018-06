Martin Reuff ist Vorsitzender Richter am Landgericht Ellwangen

Martin Reuff ist zum Vorsitzenden Richter am Landgericht ernannt worden. Er hat den Vorsitz der 4. Zivilkammer übernommen.

Martin Reuff ist in Sindelfingen aufgewachsen. Er studierte Rechtswissenschaft in Tübingen und Freiburg. 1993 trat er als Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Ellwangen in den höheren Justizdienst ein. Weitere Stationen waren die Amtsgerichte Crailsheim und Heidenheim sowie das Landgericht Ellwangen. 1996 wurde Martin Reuff zum Staatsanwalt ernannt und Beamter auf Lebenszeit. Zwei Jahre später kehrte er als Richter zum Landgericht Ellwangen zurück, wo er viele Jahre der 5. Zivilkammer mit Spezialzuständigkeit für Arzthaftungssachen und anderen Zivilkammern angehörte. Von August 2012 bis Januar 2013 war er an das Oberlandesgericht Stuttgart abgeordnet. 2014 übernahm er als Direktor die Leitung des Amtsgerichts Langenburg und war zugleich Vorsitzender des Schöffengerichts bei dem Amtsgericht Crailsheim. Seit September ist er zurück am Landgericht Ellwangen.

Reuff ist verheiratet. Die Eheleute haben drei Kinder. Die Familie lebt in Ellwangen.