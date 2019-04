Martin Bühl, Josef Dunst und Albert Uhl haben jeweils 100-mal Blut gespendet

15 000 Blutspenden werden täglich bundesweit benötigt. Die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Ellwangen, Petra Apelt, hat deshalb bei der Ehrung von Mehrfachblutspendern im Palais Adelmann die Bevölkerung dazu aufgerufen, Blut zu spenden. Apelt ist selbst ein gutes Beispiel, sie ist für 75 Blutspenden geehrt werden. Bereits 100-mal Blut gespendet haben indes Martin Bühl, Josef Dunst und Albert Uhl.

In Ellwangen sind laut Petra Apelt bei vier Terminen im vergangenen Jahr 874 Blutkonserven zusammengekommen. Es gab 108 Erstspender. Petra Apelt dankte allen Spendern für ihren „Beitrag zur Menschlichkeit“ und fügte hinzu: „Sie sind alle Lebensretter!“

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek wies in seinem Grußwort darauf hin, dass das Rote Kreuz und die Malteser in der Region die Blutspendetermine organisierten. Blutspenden seien wie auch Organspenden lebenserhaltende und lebensrettende Maßnahmen. Blut sei immer noch nicht künstlich herstellbar und Blutkonserven nur begrenzt haltbar. Es sei deshalb wichtig, dass es auch Blutspendetermine in den Ferien gebe.

„Wir brauchen Sie“, rief der OB den Blutspendern zu. Unter ihnen war mit 50 Spenden auch Stadtführerin Ruth Julius, die die Geehrten durch das Palais Adelmann führte.

100 Mal Blut gespendet haben Martin Bühl, Josef Dunst und Albert Uhl. 75 Mal: Petra Apelt, Bernhard Faber, Margret Hurt. 50 Mal: Oliver Beck, Anton Betzler, Birgit Bradler, Ernst Eiselt, Bernd Freund, Josef Fuchs, Ruth Julius, Richard Mack, Wolfgang Mangold, Beate Mettmann und Monika Walz. 25 Mal: Isolde Hald, Anneliese Helbig, Thomas Jenninger, Benedikt Neugebauer, Andre Schmitt und Gisela Schulz. Zehn Mal beim Blutspenden waren Pascal Babylon, Hanna Bogner, Silke Faller, Marcus Gaugler, Martin Heilmann, Max Rose, Anna Schirr, Anja Schmitt, Julia Scholz und Otto Schwarz.