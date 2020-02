Die Limesnarren und der Kirchengemeinderat hatten zur Narrenmesse in die Sankt Nikolauskirche in Pfahlheim eingeladen, und die närrische Gemeinde war zahlreich und reichlich kostümiert erschienen, um mit Pfarrer Anton Forner die Faschingsmesse zu feiern. Da gab es Altbewährtes zu sehen wie die Schellen, die roten Dominos, die Weible und verschiedene Gardegruppen, aber auch neue Ideen und Mottos der Stammtische und Bauwagen. Insgesamt ein buntes Bild. Die Halheimer Bauernkapelle übernahm die musikalische Leitung. Pfarrer Forners Credo waren Gebet und Singen für seinen 1. FC N., die Kirche und für den Papst: „Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Kirche nicht“ sang die Gemeinde. Von der „Kanzelbütt“ reimten Kirchengemeinderat Anton Konle und Ortsvorsteher Wolfgang Seckler, der sich freute, „dass Kirche und die Narrenwelt so super zusammenhält“. Als Auszugslied wurde das Pfahlheimer Fastnachtslied angestimmt: „Dia Fasnacht isch für uns das Größte, do semmer außer Rand und Band.“