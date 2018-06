Marktplatz: Public-Viewing wird aufgebaut

In großen Schritten geht es in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Der Aufbau auf dem Ellwanger Marktplatz für das diesjährige Public-Viewing hat bereits begonnen. Arbeiter stellten am Dienstagnachmittag die Leinwand auf.

Bis zum Eröffnungsspiel am Donnerstag, 14. Juni, sind dann auch der Biergarten und die Lounge fertig. Und die Hoffnung stirbt zuletzt, dass das gemeinsame Fußballerlebnis auf dem Marktplatz nicht ins Wasser fällt. Aber: Die LED-Leinwand ist wetterfest. Wer sich also am Regen nicht stört, kann jederzeit dort hin – jedes Spiel wird übertragen.