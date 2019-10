Marienpflege freut sich über Nektar-Tankstelle

Das Kinder- und Jugenddorf Marienpflege hat jetzt eine Nektar-Tankstelle. Mit der Übergabe zieht nicht nur eine blühende Flora in den Garten ein, freut sich die Einrichtung. Vielmehr sei nun ein reich gedeckter Tisch für die heimische Insektenvielfalt beispielhaft errichtet worden.

Gudula Westhöfer übergab die Nektar-Tankstelle im Namen der Town-and-Country-Stiftung und des Kooperationspartners, der Gesellschaft zur Entwicklung des Nationalparks Hainich.

Seit Jahrzehnten gilt in der Marienpflege, die im kommenden Jahr 190 Jahre alt wird, der Leitsatz: „Dem Leben gewachsen... wird eine Pflanze sein, die – tief verwurzelt – sich entfaltet.“ Die gelte nicht nur im übertragenen Sinn für die Verwurzelung und Stärkung der betreuten Kinder, Jugendlichen und Familien, so die Marienpflege in einer Mitteilung, sondern auch im eigentlichen Wortsinn. Stauden und Blumenzwiebeln seien bereits gepflanzt, im Frühjahr kommen noch einjährige blütenreiche Pflanzen dazu. Die Kinder und Jugendlichen könnten hier viel von und über die Natur lernen.

Gudula Westhöfer, Botschafterin der Town-and-Country-Stiftung und Mitarbeiterin der MW Ostalb Bau GmbH, übergab die Nektar-Tankstelle, stellte die Stiftung mit ihren Projekten und Stiftungszwecken vor und wies darauf hin, wie wichtig die Beschäftigung mit dem Thema der Artenvielfalt sei. Gerlinde Grimus, die Leiterin der Kindertagesstätte, freut sich mit den Kindern: „Wir werden die Nektar-Tankstelle nicht nur anschauen, sondern sie auch gemeinsam hüten und pflegen. So lernen die Kinder, mit unserer Schöpfung verantwortungsvoll umzugehen.“

Auch für Ralf Klein-Jung, dem Vorsitzenden des Kinder- und Jugenddorfs Marienpflege, sind Umweltbildung und Naturschutz wichtige Elemente in den pädagogischen Grundpositionen. „Im grünen Gelände des Kinderdorfs werden sich nach der Winterpause viele kleine Besucher tummeln – jetzt auch fliegende Gäste. Direkt an der Kindertagesstätte und in der Nähe des vorhandenen Insektenhotels ist die Nektar-Tankstelle wunderbar platziert.“

Michael Dambacher,der Oberbürgermeister von Ellwangen, freute sich dass über Umwelt- und Artenschutz hier nicht nur geredet sondern aktiv gelernt und gelebt wird: „Die Projektidee und die schöne Ausgestaltung begeistert mich!“.