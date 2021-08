Marianne Mohring arbeitet jetzt im Meiser Vital Hotel

Marianne Mohring, die knapp vier Jahrzehnte gemeinsam mit ihrem Ehemann Erich den Stiftskeller in Ellwangen geleitet hat, arbeitet mittlerweile im 4-Sterne Superior Meiser Vital Hotel in Neustädtlein. Mohring ist hier seit 2019 Mitglied der Restaurantleitung und bildet in dieser Funktion angehende Hotel- und Restaurantfachkräfte aus.

Wie das Hotel in einer Pressemitteilung schreibt, schätze man die große „gastronomischer Erfahrung und Qualifikation“ der gebürtigen Ellwangerin. Ihr Wechsel zum Hotel Meiser sei lange im Vorfeld abgesprochen gewesen und mit der Schließung des Stiftskellers dann auch mehr oder weniger direkt vollzogen worden.