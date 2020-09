Maria und Hubert Hönle feiern Diamantene Hochzeit

Maria und Hubert Hönle aus Rotenbach haben in dieser Woche das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit gefeiert.

Das Paar hatte sich im August 1960 auf dem Schönenberg in Ellwangen das Ja-Wort gegeben. Aus der Ehe gingen vier Kinder hervor, die zunächst in Ellwangen und dann in Rotenbach aufwuchsen. Mittlerweile ergänzen sieben Enkelkinder die große Familie.

Hubert Hönle war 20 Jahre lang Gemeinderat in Ellwangen und Ortschaftsrat in Rotenbach und engagierte sich in vielen Vereinen. Ein besonderes Anliegen war ihm immer die Jugendarbeit in der Leichtathletik bei der DJK Ellwangen, wo er sich jahrzehntelang als Übungsleiter einbrachte. Auch in der damals neugeschaffenen Kirchengemeinde Sankt Wolfgang engagierte er sich viele Jahre als Kirchengemeinderat und setze sich stark für den Neubau des Gemeindezentrums ein. „Ohne die Unterstützung meiner Frau wäre mir das alles nicht möglich gewesen“, zeigt sich Hubert Hönle im Rückblick dankbar für die vielen gemeinsamen Jahre.

Zur Diamantenen Hochzeit gratulierten dem Paar neben Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Diözesanbischof Dr. Gebhard Fürst auch Oberbürgermeister Michael Dambacher, Ortsvorsteher Albert Schiele und der CDU-Landtagsabgeordnete Winfried Mack.