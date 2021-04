Margret Hägele ist Fachbetreuerin am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat Margret Hägele zur Fachbetreuerin für die Hauswirtschaftliche Schule am Kreisberufsschulzentrum Ellwangen bestellt.

Margret Hägele ist für die Bereiche Hauswirtschaft, Sozialpflege und Sonderpädagogik in der Fachabteilung VI verantwortlich. Schon seit fast zwei Jahren übernimmt sie schulorganisatorische Aufgaben wie Stundenplanarbeit und Koordinierung des fachpraktischen Unterrichts sowie Planung und Abnahme von Prüfungen. Frau Hägele organisiert federführend die Betreuung der Klassen für Schülerinnen und Schüler, die als Kinder von Arbeitsimmigranten oder als unbegleitete Flüchtlinge kaum Deutschkenntnisse mitbringen, wenn sie in das Schulsystem hier kommen.

Sie war in den letzten Jahren in verschiedenen Arbeitsgruppen beim Kultusministerium und beim Regierungspräsidium engagiert ebenso wie im Arbeitskreis Technische Lehrer beim Berufsschullehrerverband BLV. Diese Aufgaben auf Landesebene hat sie auch weiterhin. Als Fortbildnerin für sprachsensiblen Fachunterricht wie auch als Mitglied des Arbeitskreises Übergangsklassen gibt sie ihr Wissen weiter auch an Lehrpersonen aus vielen anderen Schulen. Zugleich hilft ihr dieser Austausch, auch am KBSZ Ellwangen mit und in ihren Teams früh auf Veränderungen zu reagieren. Der coronakonforme Unterricht in den Fachpraxis-Einheiten mit ihrem Team und der gleichzeitige Umstieg auf Fernlern-Formate in Lockdown-Zeiten sind ganz neue Aufgaben seit inzwischen gut einem Jahr.

Das Schulleitungsteam am KBSZ jedenfalls freut sich, dass die bisherige Tätigkeit von Margret Hägele mit ihrer Benennung zur Fachbetreuerin nun auch offiziell anerkannt und belohnt wird.