Seit 30 Jahren gibt es die Deck- beziehungsweise Servicestation des Haupt- und Landesgestüts Marbach im Ellwanger Teilort Rindelbach. Im Jahre 1990 waren erstmals Landbeschäler, also Zuchthengste, des Haupt- und Landgestüts Marbach in dem ehemaligen Farrenstall aufgestellt worden.

Wie der Pferdezuchtverein Aalen-Ellwangen mitteilt, war unter dem damaligen Vorsitzenden Georg Zeller das von der Stadt Ellwangen zur Verfügung gestellte Gebäude so umgebaut worden, dass eine Wohnung für den Gestütswärter, vier Hengstboxen und drei Gaststutenboxen mit Deckraum entstanden sind. Im Jahr 2005 wurden fünf weitere Gaststutenboxen angebaut. Der damalige Ellwanger Oberbürgermeister Karl Hilsenbeck Joachim Kieninger vom Haupt- und Landgestüt Marbach und das Bauunternehmen Hermann Fuchs unterstützten diesen Anbau.

In diesen 30 Jahren wurden insgesamt 2378 Stuten gedeckt. davon 1479 im Natursprung und 824 durch Besamung von Hengsten des Gestüts Marbach, sowie 75 Besamungen von Hengsten anderer Hengststationen. Insgesamt waren 50 Hengste im Natursprung in diesem Zeitraum aufgestallt, davon 39 Warmblut- und elf Kaltbluthengste. Sechs Deckstellenleiterinnen und -leiter waren im Einsatz, seit vier Jahren ist es Florian Niederstraßer.

Anlässlich des Jubiläums hat Hartmut Fürst mit seiner Frau Alexandra, beide passionierte und begeisterte Schwarzwälder Züchter, ein Schild anfertigen lassen und im kleinen Kreis an Florian Niederstraßer, stellvertretend für die Landoberstallmeisterin Astrid von Velsen-Zerweck übergeben. Oberbürgermeister Michael Dambacher informierte sich bei dieser Gelegenheit über das Angebot der Servicestation an die Züchter.

Die Aufstallung der Hengste in Rindelbach ist immer Anfang März und dauert bis Mitte Juli. In diesem Zeitraum, aber auch darüber hinaus können sich die Züchter bei der Hengstwahl durch den Deckstellenleiter, die Besamungsstation Offenhausen, die Gestütsleitung oder den zuständigen Rassezuchtleiter des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg beraten lassen. Hilfreich ist auch die zentrale Hengstvorstellung in Marbach, wo alle Deckhengste gezeigt werden.

Leider konnte das Jubiläum nur im kleinen Kreis, unter Einhaltung der Corona-Auflagen, mit einem Glas Sekt begossen werden. Eine Nachfeier wird es voraussichtlich bei der Hocketse in 2021 geben..