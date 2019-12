Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung in Haft

Ein 61 Jahre alter Mann soll am Samstagvormittag in der Dresdener Straße seiner Ex-Partnerin aufgelauert und sie so verprügelt haben, dass sie ins Krankenhaus musste. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei griff der Mann die 54-Jährige gegen 8.30 Uhr unvermittelt an und versetzte ihr eine Vielzahl von Schlägen und Tritten. Die Frau wurde am Kopf schwer verletzt, konnte aber zum Glück zu Anwohnern flüchten und wurde später stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Der Beschuldigte, der betrunken war, wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Ermittlungsrichter erließ den von der Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl.

Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft dauern an.

