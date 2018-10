Mann stürzt bei Bauarbeiten ab.

Ein 56-Jähriger hat am Mittwoch um 9.20 Uhr im Dachgeschoss einer Baustelle in der Mühlstraße gearbeitet. Vermutlich aus Unachtsamkeit stürzte der Mann etwa drei Meter tief in das darunter liegende Stockwerk und verletzte sich hierbei schwer.

Der Mann musste durch die Feuerwehr Stimpfach und Crailsheim, die mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften vor Ort waren, mit der Drehleiter geborgen werden. Der Rettungsdienst war mit einem Rettungswagen, einem Notarztwagen und mit einem Rettungshubschrauber vor Ort.