Mann belästigt Frauen und wehrt sich gegen Festnahme

Während einer Faschingsveranstaltung in der Ellwanger Innenstadt bedrängte ein 29-Jähriger am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr in der Spitalstraße mehrere weibliche Gäste. Er näherte sich ihnen aufdringlich und suchte das Gespräch.

Als er daraufhin vom Sicherheitsdienst aufgefordert wurde, dies zu unterlassen, stieß er den Sicherheitsmann weg. Hinzugekommene Beamte des Polizeireviers Ellwangen griffen ein, wobei der deutlich alkoholisierte Mann heftige Gegenwehr leistete. Letztlich mussten ihm Handschellen angelegt werden, nachdem er mehrfach um sich schlug.

Auch beim Transport im Streifenwagen zum Polizeirevier trat er mit den Füßen um sich. Letztlich waren vier Polizisten erforderlich, um den renitenten 29-Jährigen in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers zu verbringen, wo er übernachten musste.