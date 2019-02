Mann belästigt 19-Jährige

Eine 19 Jahre alte Frau ist bereits am Dienstag gegen 16.40 Uhr von einem Mann belästigt worden. Das wurde laut Polizei erst am Donnerstag bekannt. Der Mann sprach die Frau im Bereich des Überweges der Haller Straße zur Stadthalle hin auf Englisch an. Im Bereich der Stadthalle hielt er sie am Handgelenk fest, woraufhin sich die Frau laut zur Wehr setzte und ihren Arm wegzog. Der Mann ließ von ihr ab und entfernte sich in wieder in Richtung der Unterführung zur Straße An der Jagst.

Er hatte einen dunklen Teint, war etwa 25 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hatte einen auffällig großen Mund und herausstehende Augen. Bekleidet war er mit einer grauen Jacke mit neongelben Elementen auf der Vorderseite, Turnschuhen und grauer Jeans.