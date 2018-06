Mann bei Handy-Diebstahl in Lokal ertappt

Beim Diebstahl eines Handys ist ein Mann in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße erwischt worden. Er hatte am Mittwochabend versucht, ein Handy von einem Tisch zu nehmen. Weil ihm noch mehr Diebstähle angelastet werden, sitzt er inzwischen in Haft.

Als der 33-Jährige bei dem Diebstahl gesehen wurde, flüchtete er aus der Gaststätte. Die Polizei wurde gerufen. Sie nahm die Anzeige auf, ließ sich den Mann beschreiben, suchte nach ihm und fand ihn eine halbe Stunde später im Stadtgebiet. Auf dem Weg zur Gegenüberstellung mit dem Anzeigeerstatter machte der Verdächtige einen Fluchtversuch, der aber nach wenigen Metern endete.

Der Mann wurde als derjenige identifiziert, der den Diebstahl in der Gaststätte versucht hatte. Bei der Durchsuchung seines Rucksacks fanden die Polizisten Parfumflakons und Kleidungsstücke, die sich bei näherer Betrachtung als Diebesgut herausstellten, das aber noch den Tatorten zugeordnet werden muss. Zudem fand sich ein Handy, das aus einem Diebstahl in einer Aalener Gaststätte stammte, der noch nicht angezeigt worden war. Der Wert der Sachen wird von der Polizei auf rund 1300 Euro geschätzt. Die folgende Durchsuchung seines Zimmers in der Landeserstaufnahmeeinrichtung verlief ohne weitere Funde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen erließ der zuständige Richter am Donnerstag Haftbefehl gegen den 33-jährigen Beschuldigten, der aus Algerien kommt. (ij)