Mann bedroht Passanten mit Machete – SEK nimmt 40-Jährigen fest

Die Polizei hat am Mittwochabend mithilfe des Spezialeinsatzkommandos einen 40-Jährigen in dessen Wohnung in Sulzbach-Laufen (Landkreis Schwäbisch Hall) festgenommen. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Donnerstag hervor. Bei der Hausdurchsuchung haben die Beamten eine kleine Machete sichergestellt.

Mit dieser soll der 40-Jährige zuvor gegen 18.30 Uhr in der Aalener Straße Menschen bedroht haben, er sei dabei äußerst aggressiv gewesen, teilten Anrufer der Polizei mit. Danach sei er mit einem Auto davongefahren.

Die Polizei leitete laut der Pressemeldung umgehend eine Fahndung nach dem Mann ein – auch im angrenzenden Ostalbkreis suchten mehrere Streifenwagen sowie ein Polizeihubschrauber. Die Suche brachte jedoch zunächst keine Anhaltspunkte.

Hinweis bringt Beamte auf die Spur

Ein weiterer Hinweis brachte die Beamten auf die Spur des Mannes, der sich ebenfalls in der Aalener Straße in einem Wohngebäude aufhalten soll. Dort wurde er vom SEK vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

