Mangelnde Wertschätzung in der Metzgerei: „Er bewarf uns mit einer Leberkäswecke“

Ein richtiges Wochenende hat Brigitte Wagner schon länger nicht gehabt. Selbst am Sonntag steht sie in der Metzgerei in der Ellwanger Innenstadt, die sie gemeinsam mit Ehemann, Handwerksmeister Roland Wagner, führt, um Liegengebliebenes nachzuarbeiten und den Montag vorzubereiten.

Wagners Angestellten geht es ähnlich: Überstunden sind an der Tagesordnung. Eigentlich bräuchte der Traditionsbetrieb dringend Unterstützung, doch trotz aufwendiger Suche findet sich seit Jahren niemand. Deshalb haben die Wagners den Montag ab sofort zum Ruhetag erklärt. Zudem fordern sie wieder stärkere Wertschätzung für ihren Beruf – und das gleich auf mehreren Ebenen.

Sie hätten nicht zu viel Geld und die Lust an der Arbeit sei ihnen auch nicht vergangen, sagt Brigitte Wagner über die „schwere Entscheidung“, die Metzgerei in der Marienstraße montags geschlossen zu lassen. Das Problem liegt im Arbeitspensum – und an der Zahl der Angestellten, die es bewältigen müssen. Sie sei häufig schon um 4 Uhr morgens in der Metzgerei und gehe erst wieder um 19 Uhr, erklärt Wagner.

Bei ihren sechs Mitarbeiterinnen sieht es nicht anders aus. „Die haben Überstunden ohne Ende. Eigentlich bräuchten wir pro Woche zwei Werktage mehr, um alles zu schaffen“, skizziert Wagner den Arbeitsalltag des Teams.

Wir kommen sogar krank zur Arbeit. Mitarbeiterin Nicole Hajrulah

Die Lösung für das Dilemma der Wagners scheint dabei so einfach: Ein oder zwei weitere Mitarbeiter könnten die Situation merklich entspannen. Doch seit Jahren findet sich niemand, der in der Metzgerei arbeiten möchte. Anzeigen in der Zeitung, die Agentur für Arbeit und ein längst ausgeblichener Aushang im Schaufenster – die Inhaber haben nahezu alles versucht, um Verstärkung zu bekommen. Früher sei die Metzgerei personell immer gut aufgestellt gewesen, doch seit eine Vollzeitkraft ein Kind bekommen hätte, sei das verbliebene Team schnell ans Limit geraten.

Lehrlinge hat es bei Wagner übrigens schon seit Jahren nicht gegeben, obwohl die Metzgerei Ausbildungsbetrieb und zudem Mitglied der Innung ist. „Wo sind die ganzen Leute“, fragt sich die Chefin.

Dass es zwingend eine gelernte Kraft sein muss, davon ist die Metzgerei schon lange abgewichen. Motivierte Quereinsteiger, die Lust auf den Beruf haben, sind ebenfalls willkommen. Mitarbeiterin Monika Stanzel zum Beispiel ist eigentlich gelernte Fernmeldehandwerkerin. Wenn sie das hier hinbekomme, würden es doch andere auch schaffen, glaubt Stanzel.

Partyservice am Sonntag gibt es nicht mehr

Um zumindest für etwas Entlastung zu sorgen, wurde der Partyservice schon vor längerer Zeit zurückgefahren, für den Sonntag werden gar keine Bestellungen mehr angenommen. Laut Brigitte Wagner würden viele andere Metzgereien in der Region ähnlich verfahren. Für viele sei das einfach nicht mehr zu stemmen, jeder habe schließlich auch eine Familie, die er ab und zu sehen wolle, findet Wagner.

Um etwas mehr durchatmen zu können, folgt nun noch der Ruhetag am Montag. Wie Brigitte Wagner sagt, waren die meisten Kundenreaktionen auf den Entschluss positiv. Viele hätten ihr gesagt, dass sie die Entscheidung nachvollziehen könnten und dass das Team sich den freien Tag verdient habe. Ausfallen darf dennoch niemand. Sie selbst fühle sich schon kurz vor einem Burnout. Die langjährige Mitarbeiterin Nicole Hajrulah habe vor einiger Zeit sogar mit einem Hexenschuss hinter der Theke gestanden. „Wir kommen sogar krank zur Arbeit“, bestätigt Hajrulah.

Wenn Kunden übergriffig werden

Manchmal ist es auch nicht nur der Arbeitsanfall, der das Metzgereiteam an seine Grenzen bringt. Brigitte Wagner, Nicole Hajrulah und ihre Kolleginnen haben es vermehrt mit unverschämten, gar frechen Kunden zu tun. „Da fehlt die Wertschätzung völlig“, findet Hajrulah. Ein Kunde wurde sogar übergriffig. Weil ihm die Temperatur seiner Leberkäswecken nicht passte, habe er diese auf die Mitarbeiterinnen geworfen, sie beschimpft und ihnen den Mittelfinger gezeigt.

Und dann gebe es auch diejenigen, die sie dafür auslachen würden, weil sie hinter der Theke einer Metzgerei arbeite, berichtet die Fachverkäuferin weiter. „Das kann doch jeder“ – diesen Satz hat die Ellwangerin schon häufiger gehört. Eine Kundin habe auf den Hinweis, sie möge bitte ihre Corona-Schutzmaske aufsetzen, mit „das bespreche ich doch nicht mit einer Verkäuferin“ geantwortet.

Und zwei Lehrerinnen hätten einmal darüber gescherzt, als sie sich den Aushang im Fenster ansahen, dass sie gar nicht hätten studieren brauchen, sondern ihr Geld in der Metzgerei verdienen könnten. „Wie gesagt, das kann doch jeder“, wiederholt Hajrulah.

Ohne Umdenken sieht es schlecht aus

Sie könne schon viel aushalten, aber bei den Menschen müsse ein Umdenken einsetzen, fordert die Fachverkäuferin. „Wir brauchen eine neue Wertschätzung für unseren Beruf.“ Ansonsten sehe es in den kommenden Jahren schlecht aus, nicht nur bei den Metzgereien, auch bei den Bäckern und in der Gastronomie.

Denn grundsätzlich sei ihre Arbeit sehr schön, so Hajrulah. Das Team sei toll, die Arbeitszeiten gut und sie würden alle übertariflich bezahlt. Zudem gebe es bei Metzger Wagner einen hohen Qualitätsanspruch. Man mache fast alles selbst und koche täglich frisch, erläutert Hajrulah. „Fertigprodukte gibt’s hier nicht.“

Die Personalknappheit bei Metzgerei Wagner ist kein Einzelfall, wie Jürgen Vetter, Obermeister der Fleischerinnung Ost-Württemberg, bestätigt. In seinem Betrieb in Wasseralfingen sei es derzeit genauso wie bei vielen anderen Kollegen. Er habe „händeringend“ nach neuen Mitarbeitern gesucht, musste jetzt aber seine Öffnungszeiten verkürzen, weil er niemanden fand.

Gründe sieht Vetter bei den Arbeitszeiten, aber auch im „Abwerbeverhalten“ von anderen Betrieben und vor allem Supermärkten. Das werde über den Lohn gemacht, so der Obermeister. Viele wollten zudem nicht am Samstag arbeiten. Das sei aber der Haupttag in einer Metzgerei.

Kunden achten wieder stärker auf Qualität

Zum Thema Wertschätzung findet Vetter, dass diese gerade in der anhaltenden Corona-Pandemie wieder gestiegen ist. In Supermärkten sei Fleisch eine reine Handelsware, in den Metzgereien aber ein Qualitätsprodukt. Auch der Skandal beim Großschlachtbetrieb Tönnies habe dafür gesorgt, dass Kunden wieder verstärkt auf Qualität achten würden.

Auch der Obermeister hatte seit etwa zehn Jahren keinen Azubi mehr. Dabei bietet der Beruf laut Vetter gerade jetzt hervorragende Perspektiven. Viele Metzgereien benötigten in den nächsten Jahren einen Nachfolger. Die Chancen stünden gut für junge Leute, einen Betrieb zu übernehmen. Man solle auf jeden Fall erst einmal in den Job „hineinschnuppern“, bevor man sich ein Urteil bildet, findet der Metzgermeister. Dass heutzutage jeder studieren wolle, sei die absolut falsche Entwicklung, so Vetter abschließend.